«Φεγγάρι της Φράουλας»: Πότε και πώς θα δείτε την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού

Η πρώτη πανσέληνος του καλοκαιριού, γνωστή ως «Φεγγάρι της Φράουλας», θα κορυφωθεί στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου στις 02:56, ενώ το μέγιστο της φωτεινότητάς της θα είναι ορατό στον ουρανό από το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Βασικά Χαρακτηριστικά της Πανσελήνου

Ημερομηνία Κορυφώρωσης: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 (ώρα 02:56 π.μ.)

Καλύτερη Ώρα Παρατήρησης: Από το σούρουπο της Δευτέρας 29 Ιουνίου, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου

Φαινόμενο Micromoon: Η συγκεκριμένη πανσέληνος συμπίπτει με το απόγειο της Σελήνης (το πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη), κάτι που την καθιστά ένα «Μικρο-φεγγάρι».

Θα φαίνεται περίπου 12-14% μικρότερη και ελαφρώς πιο αμυδρή από μια μέση πανσέληνο.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Φράουλας»;

Το όνομα δεν σχετίζεται με το χρώμα του φεγγαριού, το οποίο θα έχει τη συνηθισμένη χρυσή ή απαλή πορτοκαλί απόχρωση κοντά στον ορίζοντα. Σύμφωνα με το Old Farmer's Almanac, η ονομασία προέρχεται από τις φυλές των ιθαγενών Αλγκόνκιν της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τους κύκλους του φεγγαριού για να σηματοδοτήσουν την έναρξη της συγκομιδής της άγριας φράουλας.

Στην Ευρώπη, το ίδιο φεγγάρι συναντάται ιστορικά και με άλλα ονόματα, όπως «Φεγγάρι του Μελιού» (Honey Moon) ή «Φεγγάρι των Ρόδων» (Rose Moon)

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