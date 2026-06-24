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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 μπάσκετ: Ομόφωνα στον ΣΚΑΪ τα τηλεοπτικά δικαιώματα έως το 2029

basket
clock 17:40 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, η διοργανώτρια Αρχή της Greek Basketball League έλαβε ομόφωνη απόφαση για τριετή συμφωνία με τον ΣΚΑΪ όσον αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με ψήφους 14-0, ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε υπέρ της πρότασης του ΣΚΑΪ, η οποία ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο των τριών ετών, δηλαδή 8 εκατ. ευρώ για κάθε αγωνιστική περίοδο.

Το συμβόλαιο με τη δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ έληξε και ο ΕΣΑΚΕ ήταν ελεύθερος να διαπραγματευτεί εκ νέου τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basketball League.

Μετά την αρχική πρόταση του ΣΚΑΪ, η ΕΡΤ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση, με τον ΣΚΑΪ όμως να επανέρχεται και να προσφέρει στη Λίγκα 24 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια.

Η τελική πρόταση του ΣΚΑΪ θεωρήθηκε καλύτερη από αυτή της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα οι 14 ΚΑΕ-μέλη του ΕΣΑΚΕ να ανάψουν το «πράσινο φως» για ν' αλλάξει τηλεοπτική στέγη το πρώτο τη τάξει ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο αναμένεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό την ερχόμενη περίοδο, λόγω της ενίσχυσης του Άρη και του ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία ΕΣΑΚΕ και ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL έχει ισχύ έως το 2029.

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