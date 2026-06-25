Κύπελλο: Τελικός στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαΐου

Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα επιστρέψει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στη συνεδρίασή της.

Μάλιστα έγινε γνωστό και το «πότε» θα διεξαχθεί ο τελικός, με την ΕΠΟ να τον ορίζει στις 22 Μαΐου.

Οι ομάδες θα οφείλουν να έχουν στην 11άδα τους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα είναι γεννημένοι μετά το 2004. Οι τιμωρίες από τις κίτρινες κάρτες στα ημιτελικά δεν θα μεταφέρονται στον τελικό.

Μεταξύ άλλων υπήρξαν σκέψεις για να μπει ένας αντίστοιχος κανονισμός για τη χρήση νεαρών παικτών και στο πρωτάθλημα.