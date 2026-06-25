Υποχρεωτικά με νόμο τα γάντια και τα τεχνικά υποδήματα μοτοσυκλέτας – Πού εφαρμόζεται

Η συζήτηση για τον εξοπλισμό αναβάτη πέρα από το κράνος, και αν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός διά νόμου ή όχι, γίνεται εδώ και χρόνια, συγκεντρώνοντας αντικρουόμενες απόψεις. Σύμφωνα με ειδήσεις των τελευταίων ωρών, στην Ισπανία φαίνεται ότι η ζυγαριά τελικά έγειρε προς την θετική απάντηση. Ρεπορτάζ από την χώρα, κάνουν λόγο για σημαντική αλλαγή στην σχετική νομοθεσία, που θα καταστήσει υποχρεωτικά τα γάντια, τα προστατευτικά υποδήματα, αλλά και τα κράνη συγκεκριμένων προδιαγραφών, για τους μοτοσυκλετιστές – μία αλλαγή που θα εφαρμοστεί σε φάσεις, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2026. Οι αλλαγές που φέρνει είναι μεγάλες.

Γάντια – Υποχρεωτικά σε περιαστικές διαδρομές

Σε πρώτη φάση, τα γάντια θα γίνουν υποχρεωτικά για χρήση σε συνθήκες περιαστικών και υπεραστικών διαδρομών, με απλά λόγια έξω από την πόλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υποχρέωση αυτή θα είναι άμεση, από την 1η Οκτωβρίου 2026, σε πρώτη φάση για «οποιονδήποτε» τύπο γαντιού, καθώς θα ακολουθήσει δεύτερη φάση – που θα καθορίσει επακριβώς, τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα γάντια, που θα είναι νόμιμα ως προστατευτικός εξοπλισμός μοτοσυκλέτας.

Αυτό με πιο απλά λόγια, θα σημάνει ότι οποιοσδήποτε αναβάτης στην Ισπανία, δεν διαθέτει τα κατάλληλα γάντια – και όχι απλά, ένα ζευγάρι γάντια για το μηχανάκι-, θα πρέπει να τα προμηθευτεί. Έχει ανακοινωθεί, πάντως, ότι μέχρι την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, αρκεί απλώς να φοράς γάντια. Προφανώς, όχι... λάντζας ή χειρουργικά, για να μην γινόμαστε και φαιδροί, αλλά ένα ζευγάρι προστατευτικά γάντια, σε κίνηση εκτός πόλης με την μοτοσυκλέτα.

Προστατευτικά υποδήματα – υποχρεωτικά, με άμεση εφαρμογή

Τα προστατευτικά παπούτσια θα γίνουν άμεσα υποχρεωτικά από την 1η Οκτωβρίου, για όλες τις διαδρομές – εντός και εκτός πόλης, χωρίς περίοδο χάριτος. Η αποδοχή του μέτρου, τουλάχιστον όσον αφορά το ειδησεογραφικό επίπεδο, είναι θετικη, καθώς οι Ισπανοί επισημαίνουν την «επιτακτική ανάγκη» για το συγκεκριμένο σημείο του νόμου. Η μη χρήση των κατάλληλων υποδημάτων, μάλιστα, θα φέρνει και το αντίστοιχο πρόστιμο, στα 200 ευρώ!

Υποχρεωτικό το ανακλαστικό γιλέκο για τους επαγγελματίες αναβάτες – σε όλες τις διαδρομές

Ακόμη ένα στοιχείο της νέας νομοθεσίας, ότι θα καταστήσει απαραίτητη την χρήση ανακλαστικού γιλέκου, για όσους οδηγούν επαγγελματικά δίκυκλο – βλέπε διανομείς, courier και τα λοιπά. Το ανακλαστικό γιλέκο γίνεται απόλυτα υποχρεωτικό, σε κάθε διαδρομή – παράβαση της διάταξης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ.

Κράνος – «Τέλος» στα μη εγκεκριμένα κράνη και σε παλαιότερες προδιαγραφές

Για τα κράνη, ο νέος νόμος απαιτεί την χρήση εγκεκριμένου, και όχι απλώς πιστοποιημένου κράνους, δηλαδή κράνος που περνά τις ισχύουσες προδιαγραφές ECE R 22.06. Τα παλαιότερα κράνη πλέον θα καταστούν παράνομα ακόμη και να χρησιμοποιούνται – ωστόσο δεν ξεκαθαρίζεται πλήρως, αν παλαιότερα μεν αλλά πιστοποιημένα κατά την ευρωπαϊκή προδιαγραφή 22.05, κράνη, θα μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν. Το ρεπορτάζ, αφήνει να εννοηθεί πώς αυτό δεν θα συμβεί.

Και επειδή προφανώς η απόκτηση νέου κράνους, μπορεί να μην είναι υπόθεση που τακτοποιείται άμεσα, για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θα υπάρχει άλλος ένας χρόνος περιθώριο, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2027.

Δωράκι – απελευθέρωση της κίνησης των μοτοσυκλετών στις ΛΕΑ υπό όρους

Μέσα σε όλα αυτά, ανακοινώνεται και η θέσπιση της κίνησης μοτοσυκλετών και στην ΛΕΑ, όταν ο δρόμος είναι μποτιλιαρισμένος, όμως με όριο ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα και με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλης σήμανσης. Πρόκειται για μία τακτική που ούτως ή άλλως αντιμετωπιζόταν με ανοχή, αλλά η αναφορά της και στο γράμμα του νόμου, αναγνωρίζει τις δυνατότητες αποσυμφόρησης που έχουν οι μοτοσυκλέτες.

Πηγή: www.bikeit.gr

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