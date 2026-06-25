Βενεζουέλα: Εκατόμβη νεκρών - Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους ισοπεδωτικούς σεισμούς (LIVE)

Αγωνία πάνω από τα συντρίμμια επικρατεί μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τα σωστικά συνεργεία να «δίνουν μάχη με τον χρόνο» για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα.



Τουλάχιστον 164 άνθρωποι είναι νεκροί, και τουλάχιστον 1.000 τραυματίστηκαν, μετά τους απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Ιστότοπος αναφέρει πάνω από 21.000 αγνοούμενους.

Image

Κτίρια κατέρρευσαν ενώ έχει ανοίξει μια μεγάλη ρωγμή στον δρόμο. Ήταν long weekend στη Βενεζουέλα, οπότε υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στα σπίτια τους τη στιγμή που χτύπησαν οι σεισμοί.





Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα, Καράκας. Μια πολιτική ομάδα της αντιπολίτευσης άνοιξε έναν σύνδεσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από τους ανθρώπους να αναφέρουν πόσοι από τους συγγενείς τους αγνοούνται – και ο αριθμός αυτή τη στιγμή είναι 21.000.

Σημειώνεται πως αυτός ο αριθμός προέρχεται μόνο από άτομα που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπόρεσαν να αναφέρουν τους αγνοούμενους στις αρχές της Βενεζουέλας.

Image

Οι αρχές ανακοίνωσαν 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 οι τραυματίες, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν από τις ισχυρές δονήσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι είναι «πλήρως κινητοποιημένα» για να παράσχουν βοήθεια στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Είμαστε πλήρως κινητοποιημένοι για να υποστηρίξουμε τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ. «Οι επόμενες ημέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να υποστηρίξουμε την κυβερνητική αντίδραση και να βοηθήσουμε τις κοινότητες».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η οικονομική βοήθεια δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η άμεση προτεραιότητα είναι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στις οποίες θα βοηθήσουν οι ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν επίσης να καθορίσουν τι πραγματικά χρειάζεται όσον αφορά την οικονομική βοήθεια, την πιθανή υποστήριξη ανοικοδόμησης και τις νέες κατοικίες.

Ωστόσο, τόνισε ότι η προτεραιότητα τώρα είναι η εύρεση όσων εξακολουθούν να ζουν και η ανάκτηση των σορών όσων έχουν πεθάνει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είπε ο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ μπορούν επίσης να αξιολογήσουν ποια πρόσθετη υποστήριξη θα χρειαστεί να παράσχουν.

Ο Πάπας στέλνει έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα



Το Βατικανό ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έστειλε έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το AFP.

Τα κεφάλαια προέρχονται από ένα γραφείο στο Βατικανό που είναι υπεύθυνο για το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Πάπα και την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Οι ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν συλλυπητήρια, αξιολογώντας τις ανθρωπιστικές ανάγκες



Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν αλληλεγγύη προς τη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς:

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την αξιολόγηση των ανθρωπιστικών αναγκών. «Οι σκέψεις μου είναι με όσους επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα».



Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπηρή η απώλεια ζωών και η καταστροφή που προκλήθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα».



Ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών, Γιουράι Μπλάναρ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του λέγοντας: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων των καταστροφικών σεισμών».



Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας δήλωσε: «Σε αυτή την περίοδο βαθιάς ταλαιπωρίας, η Βουλγαρία εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια ζωών και την καταστροφή που προκλήθηκε από τον σεισμό στη Βενεζουέλα».

Lo de La Guaira es devastador.







Doloroso.







Esto es en Playa Grande. pic.twitter.com/kdjRiqGOHx — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 25, 2026





Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης». Ο Ταγιάνι πρόσθεσε ότι η Ιταλία είναι «έτοιμη να παράσχει υποστήριξη» και θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας του μπλοκ για τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση των προσπαθειών έκτακτης βοήθειας.



Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη συμπαράστασή του στον λαό της Βενεζουέλας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και στέλνει συλλυπητήρια στις οικογένειες των πληγέντων.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, μετέφερε τα συλλυπητήρια της χώρας στη Βενεζουέλα.

BREAKING: Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela, following a powerful earthquake that struck the region. pic.twitter.com/9KSN4srhwB — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

Επίσης, ανακοίνωσε «την ετοιμότητα του Ιράν να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια απαιτείται σε επιχειρήσεις ανακούφισης και διάσωσης», εκφράζοντας παράλληλα «αλληλεγγύη προς την κυβέρνηση και τον λαό της Βενεζουέλας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων: Κραυγή αγωνίας - "Παρέμβαση τώρα πριν θρηνήσουμε ζωές"