ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων: Κραυγή αγωνίας - "Παρέμβαση τώρα πριν θρηνήσουμε ζωές"

Η κραυγή αγωνίας για επείγουσα παρέμβαση στο ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων

αντικατοπτρίζει τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υποδομών που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο την ασφάλεια χιλιάδων εργαζομένων, οδηγών και κατοίκων. Η περιοχή, αν και παρουσιάζει έντονη παραγωγική και επενδυτική δραστηριότητα, στερείται βασικών δικτύων και σχεδίου ασφάλειας.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων (ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ.), εκπροσωπώντας περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζομένους της ευρύτερης περιοχής, εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και βαθιά ανησυχία του για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί διαχρονικά στο οδικό δίκτυο Φοινικιάς – Μαλάδων – Αγίου Ιωάννη Χωστού.

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Το σημερινό περιστατικό της μεγάλης πυρκαγιάς ανέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο αυτό που εδώ και χρόνια καταγγέλλουμε. Μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές και επιχειρηματικές ζώνες του Ηρακλείου εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς επαρκείς οδούς διαφυγής, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης εκκένωσης και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με αναφορές επιχειρήσεων και εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του συμβάντος καταγράφηκαν περιπτώσεις πλήρους ακινητοποίησης οχημάτων για περισσότερο από 40 λεπτά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες ουσιαστικού εγκλωβισμού εκατοντάδων πολιτών, εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής.

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Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλώς μία κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Αποτελεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Εάν κατά τη διάρκεια αυτού του εγκλωβισμού προέκυπτε ένα δεύτερο έκτακτο περιστατικό — ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας εργαζομένου, ένα τροχαίο ατύχημα, ανάγκη άμεσης πρόσβασης ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού οχήματος ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν που απαιτεί άμεση επέμβαση — η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής έως και αδύνατη.

Η περιοχή εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενους, επαγγελματίες, μεταφορικές επιχειρήσεις και κατοίκους, ενώ διαθέτει περιορισμένους οδικούς άξονες πρόσβασης και διαφυγής. Σε ώρες αιχμής παρατηρείται συστηματικός κορεσμός του οδικού δικτύου, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου σοβαρού συμβάντος ο κίνδυνος μαζικού εγκλωβισμού είναι πλέον πραγματικός, προβλέψιμος και αποδεδειγμένος.

Παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις, τις δεσμεύσεις και τις κατά καιρούς εξαγγελίες για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ενίσχυση της πυροπροστασίας, δημιουργία εναλλακτικών οδών διαφυγής και αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας, η πραγματικότητα παραμένει αμετάβλητη. Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λειτουργούν καθημερινά υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Ως ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ. δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι η υπομονή της επιχειρηματικής κοινότητας έχει εξαντληθεί.

Απαιτούμε:

• Άμεση εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Εκκένωσης της περιοχής.



• Άμεση υλοποίηση έργων κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης.



• Δημιουργία και αναβάθμιση εναλλακτικών οδών διαφυγής.



• Εγκατάσταση και ενίσχυση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.



• Ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ στην περιοχή.



• Συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να συμβεί μία τραγωδία για να γίνουν τα αυτονόητα. Η ασφάλεια χιλιάδων εργαζομένων, επιχειρηματιών και πολιτών δεν μπορεί να παραμένει αντικείμενο μελετών, συζητήσεων και υποσχέσεων.

Καλούμε τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης, την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να δώσουν οριστικές λύσεις σε ένα πρόβλημα που πλέον απειλεί ευθέως την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών.

Με εκτίμηση

Καθέρης Σάββας



Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ Φοινικιάς Μαλάδων ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ

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