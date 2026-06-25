Γιάννης Σμαραγδής: "Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Κρητικός"

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στην εκπομπή Πρωινό με αφορμή τη βράβευσή του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο σκηνοθέτης έκανε αναφορά τόσο στη Βίκυ Καγιά όσο και στα σενάρια που τον ήθελαν να σκέφτεται τον Γιώργο Λιάγκα στον ρόλο του Κολοκοτρωνη.

«Το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος είναι να τον βραβεύουν οι άνθρωποι που τον γέννησαν. Κατεβαίνω λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί γεννήθηκα. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Κρητικός», ανέφερε αρχικά

«Όταν μπαίνω στο μετρό και περπατάω για να πάω να καθίσω, κοιτάζω τους ανθρώπους και προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτονται. Θα ήθελα να κάνω μια ταινία που ένας άγγελος κατεβαίνει και ακούει τι λένε οι άνθρωποι», είπε.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν θέλει ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας να παίξει τον Κολοκοτρώνη. Άμα δεν θέλει ο ίδιος, η κουβέντα τελειώνει», ξεκαθάρισε.

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