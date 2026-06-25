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Αθερίδης: "Το 1999 κοιμόμουν μία ώρα και έπινα τις άλλες 23, πίστευα ότι εγώ προκάλεσα τον σεισμό"

αθεριδης
clock 15:00 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

O Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τη μάχη του με τον αλκοόλ, αποκαλύπτοντας ότι έπινε περισσότερες ώρες μέσα στη μέρα από αυτές που αφιέρωνε στο ύπνο. Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε πως, όταν έγινε ο σεισμός εκείνης της χρονιάς, είχε θεωρήσει ότι τον είχε προκαλέσει εκείνος.

«Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Όπως αυτό, το παιδί, το αλκοόλ. Και πώς μπήκα και πώς βγήκα. Με όλα έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τις περισσότερες φορές γίνεται για λόγους αυτοθεραπείας. Στο αλκοόλ πηγαίνεις από το άγχος. Στην κοκαΐνη πηγαίνεις από την κατάθλιψη, στην ηρωίνη πηγαίνεις από το τραύμα, από τον πόνο. Ο οργανισμός σου ζητάει τη θεραπεία του», είπε αρχικά.



«Η απελπισία σε κινητοποιεί. Αν πατήσεις τον πάτο και σπρώξεις με όλη σου τη δύναμη, μπορεί να έρθει και η άνωση. Τη μέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω, ήταν Αύγουστος του 1999. Δεν κοιμόμουν καθόλου. Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23. 7 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα που δεν ήπια. Στις 7 ξύπνησα χωρίς να πονάω. Έγινε ο σεισμός. Ήταν η πρώτη φορά που μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν είχα πιει. Και επειδή βλέπω σύμβολα παντού, νόμιζα ότι ο σεισμός αντικατόπτριζε αυτό που συνέβαινε μέσα μου. Πίστευα ότι εγώ τον δημιούργησα. Ήμουν σίγουρος», εξομολογήθηκε.

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Θοδωρής Αθερίδης Αλκοολ
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