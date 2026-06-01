Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της με μαχαίρι στο νοσοκομείο Αττικόν

Αναστάτωση επικράτησε στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας προσπάθησε να προσεγγίσει το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται ηΜάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου και ανέφερε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι συγγενικό πρόσωπο της γνωστής ηθοποιού και επιθυμεί να την επισκεφθεί.

Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στον άνδρα της ασφάλειας, ο οποίος προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που είχε μαζί του. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 90χρονου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

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