ΠΕΜ.25 Ιου 2026 00:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της με μαχαίρι στο νοσοκομείο Αττικόν

κοντού
clock 09:00 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναστάτωση επικράτησε  στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας προσπάθησε να προσεγγίσει το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται ηΜάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου και ανέφερε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι συγγενικό πρόσωπο της γνωστής ηθοποιού και επιθυμεί να την επισκεφθεί.

Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στον άνδρα της ασφάλειας, ο οποίος προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που είχε μαζί του. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 90χρονου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Διαβάστε επίσης 

Αθερίδης: "Κάνω συνέχεια πρόταση στην κόρη μου να συνεργαστούμε και δεν θέλει"

Γκοτσόπουλος για το τέλος του «Άγιου Έρωτα»: «Σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα Νικόλαο με ευγνωμοσύνη»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μάρω Κοντού Νοσοκομείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis