Πανελλήνιο μπάσκετ κορασίδων: Ποδαρικό με ήττα ο ΟΦΗ

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ο Παναθλητικός επικράτησε του ΟΦΗ με 76-62 στην πρεμιέρα της τελική φάσης του 37ου Πανελληνίου μπάσκετ κορασίδων που διεξάγεται στη Γέφυρα.

Με σουτ της Κυναμέα, ο Παναθλητικός πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (25-15), 7:34 πριν την ανάπαυλα. Οι Κρητικιές μείωσαν σε 27-25 με την Χαλαμπαλάκη στο 16ο λεπτό και σε 36-34, 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περιόδου, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Η Κουμαρά έκανε το 47-40 στο μέσο του τρίτου δεκαλέπτου, όμως ο ΟΦΗ απάντησε με 8-0 μέσα σε δύο λεπτά περνώντας για ακόμη μία φορά μπροστά στο σκορ. Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της περιόδου, όταν ο Παναθλητικός με επιμέρους σκορ 7-2 προηγήθηκε 56-50.

Οι Θεσσαλονικιές πήραν διψήφια διαφορά (62-52, με την Ιτόγια) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ενώ το προβάδισμα έφθασε τους 15 πόντους αναγκάζοντας την προπονήτρια του ΟΦΗ σε τάιμ άουτ. Τα κορίτσια του ΟΦΗ επανήλθαν και μείωσαν σε 70-62 , όμως η ομάδα από τις Συκιές επικράτησε τελικά με 76-62.





Δεκάλεπτα: 19-13, 36-34, 56-50, 76-62



Διαιτητές: Κασούμης, Μαμαλίγκατζη, Αυγερινός

Παναθλητικός (Ονάσογλου-Ντίκας): Αγγη, Μπουροπούλου 9, Σκούμα 4, Κυναμέα 21 (4), Χατζησπύρου, Μπαξεβάνη 2, Τζιβανάκη 2, Κουμαρά 16 (2), Ιτόγια 17 (2), Βιντένοβα 5.

ΟΦΗ (Ζερβάκη-Δελατόλας): Ξενάκη 8, Δοκιμάκη 2, Αλεξάκη 11 (1), Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 7 (1), Κονσολάκη 11 (3), Τζενάκη 9, Μακράκη 14 (1), Αγιαννιωτάκη.

Δηλώσεις των πρωταγωνιστριών…

Όλγα Κυναμέα (αθλήτρια Παναθλητικού): «Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Ήταν πολύ δυνατές και το περιμέναμε. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε δυνατά, όμως στο δεύτερο μπήκαμε αποφασισμένες, δείξαμε ότι το θέλουμε πολύ και το καταφέραμε.»

Κωνσταντίνα Μακράκη (αθλήτρια ΟΦΗ): «Προσπαθήσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Θέλαμε τη νίκη, αλλά δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε σε κάποιες καταστάσεις. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι, για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο στόχος μας από την αρχή.»

#Το όμορφο ταξίδι των Παίδων του ΑΟΚ Χανιά συνεχίζεται καθώς έκαναν ιδανική πρεμιέρα στο Final 8 του Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Οι αθλητές των Χρήστου Παπανικολάου και Ηλία Κατσιάνου επικράτησαν με 70-57 της Νικόπολης.