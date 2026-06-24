Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην πρεμιέρα του 7ο Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ στο Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις» (video)





Με ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της συλλογικότητας, της συμπερίληψης και της καλλιέργειας των νέων, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, κήρυξε την έναρξη του 7ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ που έκανε πρεμιέρα την Τρίτη 23/6, στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» με την κωμωδία «Φωνάζει ο κλέφτης» του Δημήτρη Ψαθά και με πρωταγωνιστές μαθητές και μαθήτριες του 11ου Λυκείου που καταχειροκροτήθηκαν για την ερμηνεία τους.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε την παράσταση συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού μαζί με τους Αντιδημάρχους Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη και μιλώντας στους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχή αναβάθμιση του φεστιβάλ, το οποίο φέτος επεκτάθηκε σε οκτώ ημέρες με τη συμμετοχή εννέα σχολείων, επισημαίνοντας τη σταθερή δυναμική και τη δημιουργική ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξήρε το ταλέντο και το κέφι της μαθητικής κοινότητας, ευχαριστώντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη διαρκή στήριξή τους και την ανιδιοτελή προσφορά που χαρακτηρίζει τη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι αυτό που αποδίδεται φέτος θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, τονίζοντας: «Η καρδιά του Ηρακλείου είναι η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και εσείς οι γονείς των παιδιών που τα στηρίζετε και πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ. Υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην πόλη, που σφύζει από νιάτα, που σφύζει από ζωή. Υπάρχει κέφι» .

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι μέσα από το θέατρο οι μαθητές μαθαίνουν την αξία της προσφοράς, να συνυπάρχουν, να δημιουργούν μαζί, αποκτώντας μια «ημερότητα» που διώχνει την αγριότητα η οποία κατακλύζει την κοινωνία, τονίζοντας:



«Υπάρχει και αυτό το δόσιμο. Να δίνεις κάτι που δεν είναι καν περίσσευμα, αλλά βγαίνει. Και να το που αποδίδεται εδώ. Και θα αποδοθεί όλες αυτές τις μέρες και του χρόνου θα είναι κάτι ακόμα περισσότερο. Αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Τις ελπίδες μας τις έχουμε ακριβώς σε αυτά τα παιδιά. Στα παιδιά που θα βρεθούν σε λίγο στο σανίδι, στα παιδιά που μπορεί να μην βρεθούν στο σανίδι, αλλά συμμετέχουν σε αυτήν την ζωή. Μέσα από το θέατρο, ανάμεσα σε αυτά που επιτυγχάνουμε είναι και δύο τουλάχιστον πράγματα. Το ένα είναι να μαθαίνουμε να είμαστε μαζί και να δουλεύουμε μαζί και αυτό που παράγουμε να είναι κάτι που δεν είναι μοναχικό. Το δεύτερο που σχετίζεται με το πρώτο είναι η ημέρωση του ανθρώπου. Είναι να αποκτήσουμε μια ημερότητα. Να διώξουμε την αγριότητα η οποία μας κατακλύζει από πολλές μεριές, διότι πραγματικά έχουμε να κάνουμε έναν αγώνα για τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, προτιμήσεων. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει από εδώ. Πρέπει να βγει από το Φεστιβάλ και εσείς θα το δώσετε. Εσείς οι νέοι άνθρωποι. Εσείς που θα γίνετε καλύτεροι από εμάς και δεν είναι απλώς ευχή είναι ανάγκη να συμβεί αυτό».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε την σημασία της παραχώρησης των Ενετικών Τειχών στη δικαιοδοσία του Δήμου Ηρακλείου μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο, την ιστορικότητα του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 καλλιτεχνών, γεγονός που καθιστά το Ηράκλειο σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα σημειώνοντας: «Υπάρχουν τομείς στους οποίους πρωτοπορεί το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο που έχει και αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να πρωτοπορεί. Το κύριο όμως είναι οι άνθρωποι. Εσείς. Αυτό είναι που δίνει αξία και στο περιβάλλον και στον τόπο»

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Επίσης, αναφέρθηκε στο μέγεθος της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ηρακλείου, η οποία αριθμεί 35.000 μέλη και 230 σχολικές μονάδες, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος υπερβάλλει εαυτόν με τα μέσα που διαθέτει για να αποδώσει το βέλτιστο έργο και δεσμεύτηκε να μεταφέρει το αίτημα της υπεύθυνης διοργάνωσης του Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ Αγγελικής Ζαχαράτου για την ενίσχυση της θεατρικής παιδείας και του προγράμματος «Μελίνα», στην Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επικείμενη συνάντησή τους.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού και πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, την υπεύθυνη διοργάνωσης του Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ Αγγελική Ζαχαράτου, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, διατυπώνοντας την θέση ότι η θεατρική παιδεία έχει και πρέπει να έχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση και στην ζωή. Στην παράσταση παραβρέθηκαν επίσης εκτός του Διευθυντή του 11ου Λυκείου Ηρακλείου Νικόλαου Κασμερίδη οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, γονείς και συγγενείς των μαθητών που κατέκλυσαν το Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» και τα στελέχη του Δήμου που συνέβαλλαν στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Θεόδωρος Συντυχάκης και Ελένη Αναπλιώτη.

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Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου υπό την αιγίδα των Αντιδημαρχιών Παιδείας & Εθελοντισμού και σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, συνεχίζεται την Τετάρτη 24/6 με την παράσταση (Η Άλφα Βήτα της Εφηβείας) από το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου και ακολουθούν το 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (25.06.2026), 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου - Καπετανάκειο (26.06.2026), 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (27.06.2026), 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (28.06.2026), 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου & Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (29.06.2026) και 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (30.06.2026). Ώρα έναρξης των παραστάσεων 20:30 στο Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις».





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