Συνάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

Με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συναντήθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, με στόχο την προώθηση σειράς θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της εκπαίδευσης στον Νομό Χανίων.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η ίδρυση Πειραματικού Σχολείου στην Κάνδανο, μια πρωτοβουλία που αναμένεται να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής και να προσφέρει νέες δυνατότητες στους μαθητές της.

Συζητήθηκε επίσης η ίδρυση ΕΠΑΛ στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων, ένα μέτρο με ουσιαστική κοινωνική διάσταση, που ενισχύει την πρόσβαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και στηρίζει την ομαλή επανένταξη των κρατουμένων.

Η Υφυπουργός έθεσε ακόμη το ζήτημα της ίδρυσης πρόσθετων τμημάτων στη ΣΑΕΚ, με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών κατάρτισης και την κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας.

Τόσο η Υπουργός Παιδείας όσο και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επιβεβαίωσαν την ένταξη του σχολικού συγκροτήματος στο Ακρωτήρι, όπου στεγάζονται το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ακρωτηρίου, καθώς και το ΓΕΛ, η ΣΑΕΚ και το ΕΕΕΕΚ, στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», εξέλιξη που θα συμβάλει στη βελτίωση των σχολικών υποδομών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Τέλος, η Σέβη Βολουδάκη ανέδειξε την ανάγκη έγκαιρης στελέχωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις απομακρυσμένες περιοχές του Νομού, προτείνοντας τα σχετικά μόρια να αποδίδονται στους εκπαιδευτικούς όταν πραγματικά υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων προς όφελος των μαθητών.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στην ενίσχυση της παιδείας σε κάθε γωνιά της χώρας, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση, στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και στη στήριξη των απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών, ώστε κάθε παιδί, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης και προοπτικής.

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