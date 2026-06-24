Ενημερωτική συνάντηση στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τη μελέτη του Φράγματος Κρούστα

Ενημερωτική συνάντηση εργασίας, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη με αντικείμενο την πορεία και τις επόμενες ενέργειες που αφορούν τη μελέτη του Φράγματος Κρούστα.

Σε αυτή συμμετείχαν, η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας της Δαίδαλος Α.Ε., Μαρία Πρατσινάκη, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρούστα, Μανόλης Λαθιωτάκης, καθώς και το μέλος της Κοινότητας Κρούστα, Μιχάλης Σκουλικάρης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν τα μέχρι σήμερα δεδομένα της μελέτης, συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ωρίμανση του έργου και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι η διασφάλιση και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Τέλος, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα συνεχιστεί με στόχο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετητικών διαδικασιών και την προώθηση ενός έργου που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών της περιοχής και στη βιώσιμη ανάπτυξή της.

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