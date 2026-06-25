Μπάσκετ Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου: “Στον Απόλλων ζουν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος”-Aπάντηση στην ειρωνική αντίδραση της ομάδας της Πάτρας

Η Αναγέννηση Ακραλοχωρίου ήταν η ομάδα που εξασφάλισε wild card από την ΕΟΚ για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Elite League τη σεζόν 2026/27. Εξέλιξη που δεν χαροποίησε τους ανθρώπους του Απόλλωνα Πάτρας, που προχώρησαν σε σχετική ανακοίνωση, παραφράζοντας μια ατάκα του Χαρίλαου Τρικούπη.

Με τη σειρά της, η ομάδα του Αρκαλοχωρίου πέρασε στην αντεπίθεση, εκδίδοντας επίσης ανακοίνωση για να απαντήσει στους Πατρινούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας:

“Το 1895 ο Χαρίλαος Τρικούπης, πληροφορούμενος το εκλογικό αποτέλεσμα φέρεται να είπε το ιστορικό «Ανθ’ ημών Γουλιμής».

Το 2026, μετά την ανακοίνωση της ΕΟΚ για την wild card της Elite League, ο Απόλλων Πατρών στηλιτεύει…

Ανθ’ ημών… οι εκλεκτοί.

Σεβόμαστε τις αποφάσεις των θεσμών. Αδυνατούμε όμως να κατανοήσουμε τα κριτήρια με τα οποία αγνοήθηκαν η ιστορία, η δυναμική, η οικονομική εξυγίανση και η κοινωνική προσφορά ενός συλλόγου που επί 100 έτη υπηρετεί το ελληνικό μπάσκετ.

Η ιστορία δεν διαγράφεται με μια απόφαση.

Ο Απόλλων ήταν, είναι και θα παραμείνει παρών.

Θα παλεύει εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου:

“Με αφορμή την ανάρτηση που εξέδωσε ο Απόλλων Πατρών σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της ομάδας που θα συμμετάσχει στην Elite League και τις αναφορές που περιλαμβάνει για την Αναγέννηση, οφείλουμε να τοποθετηθούμε δημόσια προκειμένου να αποκαταστήσουμε την πραγματική διάσταση των γεγονότων.

Για τον περήφανο τόπο μας, τον Αρκαλοχώρι μα και για την Κρήτη ολόκληρη και τον αθλητισμό της, η σημερινή είναι μια ημέρα χαράς. Το όραμα, η μεθοδική δουλειά, η ταπεινότητα και η πρόοδος της Αναγέννησής μας, αφού πρώτα αποτυπώθηκαν στην παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας για τη διεκδίκηση μιας θέσης στην Elite League, εν τέλει επιβραβεύτηκαν με αυτήν.

Εμείς ζούμε με πάθος το σήμερα και μοχθούμε για ένα διαρκώς καλύτερο αύριο. Ξέρουμε να σεβόμαστε αντιπάλους, ιστορίες και προσφορές. Λυπούμαστε που κάποιοι εξ αυτών ζουν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος και θεωρούν ότι η όποια ιστορία τους, θα τους εξασφαλίσει και το μέλλον. Την ώρα που λόγω και της διαρκώς επιδεικνυόμενης υπεροψίας τους, ζουν ένα προβληματικό παρόν.

Με ευφυολογήματα και ειρωνείες για αντιπάλους που ποτέ δεν προκάλεσαν, δεν έρχονται επιτυχίες. Εξάλλου και ο Χαρίλαος Τρικούπης, πριν εκστομίσει κατατροπωμένος το περίφημο «Ανθ’ ημών Γουλιμής», είχε προαναγγείλει τον πολιτικό του καταποντισμό με το «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Η ιστορία συχνά επαναλαμβάνεται…. Εμείς, όμως, δεν έχουμε λόγο να μείνουμε εκεί.

Σήμερα δεν είναι ημέρα αντιπαραθέσεων. Είναι η ημέρα της Αναγέννησης, του Αρκαλοχωρίου και της Κρήτης. Είναι η ημέρα μιας μεγάλης δικαίωσης για όσους πίστεψαν, εργάστηκαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια, αλλά και η αφετηρία μιας νέας, μεγάλης πρόκλησης που μας γεμίζει ευθύνη και αισιοδοξία για το μέλλον”.