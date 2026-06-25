Βόλει: Αποχωρήσεις στον ΟΦΗ

Παρελθόν από την ανδρική ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ είναι ο Μάνος Παχιαδάκης, με το συγκρότημα του Ηρακλείου να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας.

«H ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, ευχαριστεί τον 24χρονο λίμπερο Μάνο Παχιαδάκη, για την συμβολή του, στην πορεία της ομάδας μας, τη σεζόν 2025-26 και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του», τονίζεται σχετικά.





Έξι αθλήτριες του ΟΦΗ αποτελούν παρελθόν ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Pre League. Πρόκειται για τις: Έλλη Μανάι (ακραία), Κατερίνα Κτιστάκη (ακραία), Ελένη Κοντούδη (πασαδόρος), Μαριάννα Καλαποδά (κεντρικός), Ελένη Τσιτσιπλάμη (διαγώνιος), Χρυσάνθη Χριστοδούλου (ακραία).



“Όλα τα κορίτσια είχαν σημαντική συμβολή στην εξαιρετική παρουσία της ομάδας μας, η οποία στην πρώτη της χρονιά στην κατηγορία έφτασε μέχρι τα play off ανόδου. Καλή συνέχεια, σε ότι και αν κάνουν!”, τονίζουν στον ΟΦΗ.

Η αποχώρηση έξι αθλητριών προμηνύει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας και άρα μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα για την ενίσχυση της.