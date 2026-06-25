Επίδομα ανεργίας: Πόσα ένσημα χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να το λάβει

Χιλιάδες εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους αναζητούν απαντήσεις σχετικά με το αν δικαιούνται επίδομα ανεργίας και πόσα ένσημα απαιτούνται για τη χορήγησή του. Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ΔΥΠΑ παρέχεται σε πρώην μισθωτούς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο τη λήξη της εργασιακής σχέσης όσο και τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει.

Βασική προϋπόθεση είναι η σύμβαση εργασίας να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους δεν δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας.

Παράλληλα, ο αιτών θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχει την ιδιότητα του ανέργου, δηλαδή να μην εργάζεται σε άλλον εργοδότη, να μην ασκεί αυτοαπασχόληση και να είναι διαθέσιμος για εργασία.

Πόσα ένσημα απαιτούνται για πρώτη επιδότηση

Για όσους υποβάλλουν αίτηση επιδότησης για πρώτη φορά ισχύουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Πρώτη κατηγορία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει:

Τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας μέσα στο τελευταίο 14μηνο πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης (ή 100 ημέρες για οικοδόμους).

Τουλάχιστον 80 ημέρες εργασίας σε κάθε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη.

Στον υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι δύο τελευταίοι μήνες πριν από τη λήξη της εργασίας.

Δεύτερη κατηγορία

Για όσους δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβλέπεται εναλλακτική δυνατότητα με:

Τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη (ή 180 ημέρες για οικοδόμους).

Τουλάχιστον 80 ημέρες εργασίας ανά έτος κατά την ίδια διετία.

Και σε αυτή την περίπτωση εξαιρούνται οι δύο τελευταίοι μήνες πριν από τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

Τι ισχύει για όσους έχουν επιδοτηθεί ξανά

Οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει στο παρελθόν επίδομα ανεργίας θα πρέπει να διαθέτουν:

Τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας μέσα στο τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυση ή τη λήξη της σύμβασης (ή 100 ημέρες για οικοδόμους).

Επιπλέον, δεν πρέπει να έχουν λάβει περισσότερα από 400 ημερήσια επιδόματα ανεργίας κατά την προηγούμενη τετραετία.

Σε περίπτωση που έχουν επιδοτηθεί με λιγότερα από 400 ημερήσια επιδόματα, μπορούν να λάβουν επίδομα μόνο για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο.

Για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης είναι μειωμένες. Ωστόσο, τόσο τα ένσημα όσο και η λύση της εργασιακής σχέσης πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από οικοδομικές εργασίες.

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας αποτελεί βασικό δίχτυ προστασίας για όσους χάνουν τη θέση εργασίας τους. Ωστόσο, η έγκαιρη ενημέρωση για τα απαιτούμενα ένσημα και τις προϋποθέσεις είναι απαραίτητη, καθώς ακόμη και μικρές αποκλίσεις στον αριθμό των ημερών ασφάλισης μπορούν να επηρεάσουν το δικαίωμα λήψης του επιδόματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ΔΥΠΑ, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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