Βουλή: Ψηφίστηκε η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Τι προβλέπεται

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες.

Η τροπολογία για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη ψηφίσθηκε από τη ΝΔ. το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη τοποθετήθηκαν με το «παρών».







Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως δήλωσε ο αγορητής της κατά την τοποθέτησή του, καταψηφίζει το νομοσχέδιο αλλά θα καταθέσει το ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες.







Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα funds, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.







Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην απλή εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά προχώρησε σε μια ευρύτερη νομοθετική παρέμβαση που καλύπτει τόσο το μέλλον όσο και το παρελθόν. Όπως ανέφερε, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που χαρακτήρισε «βραδυφλεγή βόμβα», επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους.

H νομοθετική ρύθμιση προβλέπει σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καθώς μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Παράλληλα, η ρύθμιση προβλέπει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους.

Η διάταξη αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχουν λάβει σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις ρύθμισης των οφειλών τους και παραμένουν ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους. Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι πλέον περιορίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά, οδηγώντας σε σημαντική μείωση των μηνιαίων καταβολών.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα στεγαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών και επιτόκιο 4%. Με το νέο καθεστώς, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 433 ευρώ από 612 ευρώ που κατέβαλλε έως σήμερα ο δανειολήπτης, ενώ οι μηνιαίοι τόκοι μειώνονται από περίπου 453 ευρώ σε μόλις 1,4 ευρώ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν, το συνολικό όφελος για ολόκληρη την περίοδο αποπληρωμής μπορεί να φτάσει τις 46.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών καταβολών που θα πραγματοποιούσε ο δανειολήπτης χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης. Για παράδειγμα, σε δάνειο που ρυθμίστηκε τον Ιούνιο του 2023, το όφελος που έχει ήδη συσσωρευτεί από τη διαφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σε περίπου 6.443 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με μελλοντικές δόσεις του δανείου. Στην πράξη, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης θα απαλλαγεί από περίπου 15 μηνιαίες δόσεις των 433 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι θα ολοκληρώσει την αποπληρωμή του δανείου του 15 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών, στεγαστικές ενισχύσεις, καθώς και μέτρα στήριξης συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του Δημοσίου και συνταξιούχων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως η σημαντικότερη διάταξη του νομοσχεδίου, καθώς έρχεται σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου.

Πολιτική αντιπαράθεση

Η συζήτηση στη Βουλή διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές είναι ανεπαρκείς και καθυστερημένες, ενώ κάνουν λόγο για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε ότι το κόμμα καταψηφίζει το νομοσχέδιο, σημειώνοντας παράλληλα ότι είχε ζητήσει ήδη από τον Ιούλιο του 2024 αντίστοιχη πρόβλεψη για την αναδρομικότητα και τη μείωση των τόκων στις δόσεις των δανειοληπτών.

Κριτική άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεπαρκή, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή και θέτοντας ερωτήματα για το ποιος θα επωμιστεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή της.

Παράλληλα, οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι και με τη συγκεκριμένη παρέμβαση ευνοούνται πρωτίστως οι τράπεζες και τα επενδυτικά funds που διαχειρίζονται τα δάνεια και όχι οι ίδιοι οι δανειολήπτες.

Πιερρακάκης: «Πολιτική ευθύνη και όχι απλή συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε στην ομιλία του να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για εφαρμογή δικαστικής απόφασης, αλλά για συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, η ρύθμιση αποτελεί έμπρακτη ανάληψη πολιτικής ευθύνης απέναντι σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, καθώς διασφαλίζει τόσο την καθολική εφαρμογή της όσο και την αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019. Σύμφωνα με τον υπουργό, η λύση καλύπτει όλους όσοι διαθέτουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς να απαιτούνται νέες δικαστικές διαδικασίες ή πρόσθετες προσφυγές, ενώ οδηγεί σε σημαντική μείωση τόσο των μηνιαίων δόσεων όσο και του συνολικού ποσού αποπληρωμής.

Ο κ. Πιερρακάκης άφησε παράλληλα αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η άμεση εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπως ζητούσαν ορισμένα κόμματα, δεν θα εξασφάλιζε κατ’ ανάγκη την αναδρομικότητα που προβλέπει η κυβερνητική παρέμβαση. «Αυτή ήταν η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κάποιοι αντιμετώπισαν την αγωνία των δανειοληπτών ως πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, ενώ η κυβέρνηση τη θεώρησε ζήτημα πολιτικής ευθύνης.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός απάντησε στις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη ρύθμιση υπό την πίεση των εξελίξεων. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε τον ισχυρισμό, καλώντας την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τη διάταξη και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους πολίτες που επιλύει μια εκκρεμότητα ετών.

Οι αναφορές του υπουργού προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις που είχε καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «αντιγράφετε το ΠΑΣΟΚ». Παράλληλα, σημείωσε ότι τα επιχειρήματα που παρουσίασε ο υπουργός στην Ολομέλεια ουσιαστικά αναιρούν προηγούμενες κυβερνητικές τοποθετήσεις και ειδικότερα τη γραμμή που είχε εκφράσει ο πρώην υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα.

Πηγή: ΕΡΤ

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