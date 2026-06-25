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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΝΔ: Το βίντεο AI για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη της 25ης Ιουνίου 2023

μητσοτακης
clock 18:23 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Νέα Δημοκρατία δημοσίευσε βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκλογική της νίκη στις 25 Ιουνίου 2023.

Στο βίντεο γίνεται αναδρομή σε γεγονότα και πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνέχεια και τη συνοχή του κυβερνητικού έργου από την εκλογική νίκη έως σήμερα.

«Πριν 3 χρόνια μας εμπιστευθήκατε ξανά. Με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στο Facebook.

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