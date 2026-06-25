ΔΕΥΑΗ : Αποκαταστάθηκε η ζημιά στον τροφοδοτικό αγωγό στην περιοχή ΠΑΓΝΗ

Έπειτα από εντατικές εργασίες της ΔΕΥΑΗ αποκαταστάθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 25/6, η σοβαρή ζημιά που είχε υποστεί ο τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης στην περιοχή του ΠαΓΝΗ.
Η υδροδότηση θα επανέλθει σταδιακά μέχρι το βράδυ στις περιοχές που είχαν επηρεαστεί και ειδικότερα Βελόνι Κάμπος, κολυμβητήριο, Παγκρήτιο και περιοχή ΕΛΜΕΠΑ.
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