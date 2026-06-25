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ΚΡΗΤΗ

ΔΕΥΑΗ : Αποκαταστάθηκε η ζημιά στον τροφοδοτικό αγωγό στην περιοχή ΠΑΓΝΗ

ΔΕΥΑΗ
clock 20:37 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έπειτα από εντατικές εργασίες της ΔΕΥΑΗ αποκαταστάθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 25/6, η σοβαρή ζημιά που είχε υποστεί ο τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης στην περιοχή του ΠαΓΝΗ. 

Η υδροδότηση θα επανέλθει σταδιακά μέχρι το βράδυ στις περιοχές που είχαν επηρεαστεί και ειδικότερα Βελόνι Κάμπος, κολυμβητήριο, Παγκρήτιο και περιοχή ΕΛΜΕΠΑ.

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