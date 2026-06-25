Κρήτη: Σοκ από την απολογία του 43χρονου - Την σκότωσα, πήρα γλυκά και πήγα σε ένα τραπέζι

Όλη η απολογία του 43χρονου που δολοφόνησε με φρικτό τρόπο την Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά.

Μέσα απο τις 8 σελίδες της απολογίας του, ο αλλοδαπός περιγράφει τη ζωή του από το 1996 που ήρθε με την οικογένεια του από τα Σκόπια μέχρι τη μοιραία γνωριμία του με την άτυχη 45χρονη και τα όσα, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή των πραγμάτων, φρικιαστικά συνέβησαν στο διαμέρισμα των Χανίων το μεσημέρι της 30ης Μαίου.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το newsit περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την αποτρόπαια πράξη του, απο τη στιγμή που τη χτύπησε με μπουκάλι, για να συνεχίσει καρφώνοντας τη με ένα χασαπομάχαιρο δυο φορές στην καρδιά και τελικά να την αποτελειώσει χτυπώντας τη με ένα κούτσουρο στο κεφάλι. Μάλιστα, όπως περιγράφει με κυνικό τρόπο ο δολοφόνος μετά το έγκλημα της 45χρονης πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγο του που διαμείνει στη Γαύδο, ενώ αφού την έθαψε σε ένα λάκκο στο χωράφι λίγα μέτρα απο το ματωμένο διαμέρισμα, πήρε γλυκά και πήγε επίσκεψη σε έναν φίλο του!

«Νοίκιαζα το μισό σπίτι και όταν η Σταυρούλα έδιωξε τον αδερφό της, ολόκληρο»

«Από το 1996, είχαμε έρθει οικογενειακώς στην Ελλάδα από τα Σκόπια. Άρχικά μείναμε στην Κουντουρά του Δήμου Καντάνου και δουλεύαμε όλοι μαζί στα θερμοκήπια. Ήμασταν εγώ και ο αδερφός μου, η αδερφή μου και η μητέρα μου. Περίπου το 2005 γνώρισα τη γυναίκα μου με την οποία παντρευτήκαμε το 2013 και συγκάτοικησαμε στα Χανιά, στο χωριό Φουρνέ. Εκεί που τώρα έχω το κοτέτσι μου, είχαμε βάλει ένα λυόμενο και μέναμε εκεί. Μείναμε εκεί, μέχρι το 2022 και πήγαμε στο Βαρύπετρο όπου και νοικιάσαμε ένα σπίτι που ανήκε στην Σταυρούλα Λεβεντάκη. Νοικιάζαμε το μισό σπίτι περίπου 65 τετραγωνικά για τρία χρόνια, καθώς το άλλο μισό ανήκει στον αδερφό της. Το σπίτι χωριζόταν με μία πόρτα στη μέση που ήταν πάντα κλειδωμένη. Το ενοίκιο για το μισό σπίτι ήταν τρακόσια ευρώ.

Στη συνέχεια νοικιάσαμε όλο το σπίτι, καθώς ήρθε στην κυριότητα της Λεβεντάκη που έδιωξε τον αδερφό της και πλέον πλήρωνα ενοίκιο για ολόκληρο το σπίτι 600 ευρώ, τα οποία κατέθετα σε τραπεζικό της λογαριασμό στην τράπεζα. Με τον αδερφό της είχαμε τυπικές σχέσεις. Θυμάμαι μια φορά που είχε χαλάσει το αυτοκίνητο μου και τον ρώτησα αν μπορούσε να το φτιάξει καθώς ασχολείται με επιδιορθώσεις και αναβαθμίσεις εγκεφάλων αυτοκινήτων και προγραμμάτων, όπου αυτός δεν μπορούσε να το φτιάξει και μου σύστησε έναν άλλο φίλο του. Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που μίλησα και ήρθα σε επαφή με τον αδερφό της Λεβεντάκη και ανταλλάξαμε τηλέφωνα».

«Επισκεπτόταν το σπίτι κάθε εξάμηνο για να ελέγχει. Ηταν υστερική και τσακωνόμασταν για τα αλάτια»

«Το συμφωνητικό που συντάχθηκε τότε και συμφωνήσαμε με αυτό, καθώς ηταν πολύ δύσκολο να βρω σπίτι, προέβλεπε να επισκέπτεται η Λεβεντάκη Σταυρούλα το σπίτι κάθε εξάμηνο και να μπαίνει μέσα και να κοιτάζει αν υπάρχουν ζημιές στο εσωτερικό του. Η επίσκεψη γινόταν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση είτε με μένα, είτε με τη σύζυγό μου. Ήταν υστερική και είχαμε τσακωθεί άπειρες φορές για τα ντουλάπια που είχαν οι σκουριές, αλλά εγώ της είχα πει ότι αυτό γίνεται λόγω των αλατιών που έχω μέσα. Αυτή με κατηγορούσε ότι η σκουριά στους μεντεσέδες οφειλόταν στα αλάτια που υπήρχαν στο ντουλάπι. Γενικά της έφταιγαν όλα στο σπίτι και συνέχεια μου έκανε παρατηρήσεις. Η Σταυρούλα ερχόταν συνέχεια στα πορτοκάλια που υπάρχουν πίσω από το σπίτι και τα κλάδευε ή τα περιποιούνταν και καμιά φορά ερχόταν χτυπούσε την πόρτα και της έδινα νερό. Ως εκεί ήταν οι σχέσεις μας απλά για παρέα».

«Μόλις έφυγαν οι φίλοι μου, μου ρίχτηκε. Ήμασταν φτιαγμένοι»

«Μετά από ένα σημείο το 2025, η Σταυρούλα ξεκίνησε να μου μιλάει με άλλο τρόπο λέγοντας μου ότι με ζηλεύει που είμαι μόνος μου εδώ και ελεύθερος και κατάλαβα ότι ήθελε να εξελιχθεί η σχέση μας σε ερωτική, ενώ εγώ της είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν την βλέπω ερωτικά. Κάποιες φορές που αράζουμε οι δυο μας, προσπαθούσε να με ακουμπήσει με το πόδι της, δίνοντας μου να καταλάβω ότι με θέλει αλλά εγώ την απέφευγα. Αρχές Οκτωβρίου του 2025, έκανα ένα τραπέζι στο σπίτι μου και κάλεσα και τη Σταυρούλα. Στο τραπέζι ήταν η Σταυρούλα, ένας φίλος μου η γυναίκα του και ήταν άλλο ένα ζευγάρι που δεν τους ξέρω αλλά τους είχα καλέσει. Είχαμε πει ότι θα βρεθούμε στις έξι και η Σταυρούλα ήρθα στο σπίτι μου κατά τις πεντέμισι και με βοηθούσε με τις σαλάτες και με το να αλατίσει τα κρέατα μέχρι να τα βάλω εγώ στα κάρβουνα.

Αφού τελειώσαμε όλοι με τα φαγητά και τα ποτά και τα δύο ζευγάρια έφυγαν, η Σταυρούλα έμεινε. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν φτιαγμένοι και εγώ και η Σταυρούλα από τις μπύρες που είχαμε πιει και μου ρίχτηκε κανονικά. Τότε επειδή ήμουν φτιαγμένος κάναμε σεξ στο σπίτι μου και κοιμηθήκαμε μαζί. Μετά από αυτό δεν έγινε κάτι μεταξύ μας, αλλά αυτή ήθελε κι άλλα. Με έπαιρνε τηλέφωνο και έψαχνε δικαιολογία να έρχεται στο σπίτι μου έτσι για παρέα αλλά γενικά την απέφευγα. Οι σχέσεις μας παρέμεναν τυπικές».

«Με ρώτησε αν δουλεύουν οι κάμερες»

«Περίπου στις 12 με 16 Μαΐου είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο με τη Σταυρούλα και με είχε ρωτήσει για τις κάμερες του σπιτιού μου αν καταγράφουν το δρόμο κι αν μπορώ να της δείξω αν χρειαστεί. Ήθελε να βλέπει τους εργάτες που είχε βάλει για τα πορτοκάλια αν δουλεύουν. Της απάντησα ότι έχω υλικό από τις κάμερες και οτι καταγράφουν, αλλά τελικά δε με ξαναπήρε πίσω γιατί δεν χρειάστηκε κάτι. Στις 30 Μαΐου 2026, με πήρε τηλέφωνο στη μιάμιση ώρα το μεσημέρι και εγώ ήμουν στη δουλειά. Μου είπε να έρθει στο σπίτι για να το επιθεωρήσει σύμφωνα με το συμβόλαιο και της είπα μετά τις 15:00 ότι θα είμαι στο σπίτι να έρθει. Περίπου στις 16:20 ήρθε στο σπίτι, χτύπησε την πόρτα και πήρε τηλέφωνο. Χωρίς να το σηκώσω της άνοιξα την πόρτα. Με ρώτησε αν θέλω να βγάλει τις παντόφλες και της είπα ότι δε χρειάζεται γιατί δεν έχει στρωμένα χαλιά. Άφησε την σακούλες με τα αυγά που είχε και καθίσαμε στο σαλόνι.

Την ρώτησα να κεράσω μια μπύρα και είπε ναι. Έβγαλα ένα μεγάλο κουτάκι μπύρα, της έβαλα το μισό και το άλλο μισό εγώ. Ήπια δυο γουλιές και μου είπε να πάμε για έλεγχο του σπιτιού, γιατί βιάζονταν να πάρει το λεωφορείο. Μετά πήγαμε στην παλιά κουζίνα, στο παλιό σπίτι που είχαμε εκεί και ξεκίνησε και άνοιγε τα ντουλάπια και έβγαζε φωτογραφίες. Εκεί εγώ έχω τα αλάτια και ξεκίνησε πάλι και μου έκανε παρατήρηση για τα αλάτια, να τα βγάλω από κει γιατί σκουριάζουν τους μεντεσέδες και να βάλω τα αλάτια στα συρτάρια. Εγώ εκνευρίστηκα γιατί με είχε κουράσει αυτή η κατάσταση και που επέμενε να βάλω τα αλάτια στα συρτάρια. Συνεχίσαμε και πήγαμε στην κρεβατοκάμαρα. Είναι ένα από τα τρία υπνοδωμάτια του σπιτιού μου και είναι το δωμάτιο που κοιμάμαι εγώ και έχει τηλεόραση. Εκεί ξεκινάει για τον καθρέφτη που ήταν πλακωμένος με κούκλες και ήταν λίγο λερωμένος και μου έκανε πάλι παρατήρηση».

«Άρπαξε το μπουκάλι να με χτυπήσει. Το πήρα και τη χτύπησα. Ούρλιαζε και την τύλιξα με ταινία»

«Ξαφνικά άλλαξε τη συζήτηση και μου κόλλησε ζητώντας να κάνουμε σεξ. Εκείνη την ώρα την απομάκρυνα ευγενικά και της είπα όχι. Τότε έκανε σαν τρελή και ξεκίνησε να μου φωνάζει, ότι θα με καταστρέψει και με ρωτούσε γιατί να μην το ξανά κάνουμε αφού λείπει η γυναίκα μου και να ‘μαστε πάλι μαζί. Εκεί της ξεκαθάρισα να το ξεχάσει αυτό που σκέφτεται. Τότε άρχισε να ωρύεται και να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου, θα με ξεφτιλίσει, θα πει ότι την έχω βιάσει και θα με διώξει από το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή, πάνω στην τρέλα της, άρπαξε ένα γεμάτο μπουκάλι κρασί που το είχα σαν διακοσμητικό στο σύνθετο που έχει ένα ράφι κάτω από την τηλεόραση του υπνοδωματίου μου και πήγε να με χτυπήσει. Την ώρα που πήγε να με χτυπήσει, την απώθησα κι αυτή ξανά ήρθε προς το μέρος μου. Εκεί της έπιασα το μπουκάλι για να μη με χτυπήσει και μπλέχτηκαν τα πόδια μας. Έτσι, έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της στο πάτωμα στη δεξιά μεριά του αυτιού της.

Εκεί, είδα στα πλακάκια κάτω, αίμα που έτρεχε από την πλευρά του δεξιού αυτιού της. Εκεί ξεκίνησε και φώναζε και εγώ θόλωσα και λέω θα μπλέξω για μια τρελή χτυπώντας της το κεφάλι με το μπουκάλι που της είχα πάρει από τα χέρια. Μια φορά και χτύπησα με το μπουκάλι στην αριστερή μεριά του κεφαλιού της, ενώ αυτή βρισκόταν στο πάτωμα και εγώ ήμουν πάνω της και αυτό έσπασε. Αυτή ούρλιαζε και εγώ τότε βρήκα μια ταινία που δε θυμάμαι τι είδους ήταν, η οποία βρισκόταν στο ίδιο ράφι που περιέγραψα πριν όπου ήταν το μπουκάλι. Την τύλιξα δυο φορές γύρω απ’ το κεφάλι της καλύπτοντας το στόμα της κι αυτή προσπαθούσε να την βγάλει με τα χέρια της. Επέμεινα και την τύλιξα άλλη μια φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη. Σταμάτησε και δεν κουνιόταν καθόλου και λέω «εντάξει τελείωσε».

«Πήρα ένα χασαπομάχαιρο και την κάρφωσα δυο φορές στην καρδιά»

«Εγώ θεώρησα ότι είχε πεθάνει και πήγα στην κουζίνα να ηρεμήσω. Μετά από ένα με δυο λεπτά το πολύ, ξύπνησε και φώναζε βοήθεια. Εγώ θολωμένος επιστρέφω πίσω στο υπνοδωμάτιο και έχω πάρει ένα κουζινομάχαιρο απ’ το συρτάρι της κουζίνας μαζί μου. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα σε πλάγια θέση και φώναζε. Εγώ την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς νομίζω δύο φορές. Μετά από το κάρφωμα είδα αίμα που έτρεχε και η μπλούζα της άρχισε να κοκκινίζει. Θυμάμαι ότι μπλούζα της ήταν άσπρη και φαινόταν το κόκκινο του αίματος. Εκεί σταμάτησε να φωνάζει και εγώ έφυγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Δεν θυμάμαι ποιο μαχαίρι πήρα και ούτε που το πέταξα μετά. Εκεί σκέφτηκα «εδώ πέρα είμαστε, τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω».

Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε «βοήθεια, βοήθεια με ακούει κανένας;». Δίπλα από το τζάκι υπήρχαν κούτσουρα που χρησιμοποιώ για το τζάκι. Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, πήγα στο υπνοδωμάτιο που η Σταυρούλα ήταν μέσα στα αίματα σε πλάγια θέση ξαπλωμένη με την δεξιά πλευρά της στο πάτωμα και φώναζε. Με το κομμάτι ξύλου που κρατούσα, τη χτύπησα στο κεφάλι δυο φορές σίγουρα, για τρίτη δεν θυμάμαι, στο αριστερό μέρος του κεφαλιού της και εκεί έμεινε και δεν ξανα μίλησε καθόλου. Άφησα το κούτσουρο στο πάτωμα του δωματίου δίπλα της και την άφησα να δω αν θα ξανά φωνάξει. Τότε είδα ότι είχε πεθάνει και η ώρα ήταν 17:00 ή 17:15».

«Οι κηλίδες πετάχτηκαν απο το κούτσουρο»

«Καθόλη τη διάρκεια που συνέβαιναν αυτά που σας είπα, η Σταυρούλα ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα του υπνοδωματίου, μόλις ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε εντός. Εκεί που τελειώνει το άνοιγμα της πόρτας ήταν περίπου το κεφάλι της το οποίο ήταν στραμμένο προς την πόρτα. Οι κηλίδες αίματος που βρήκατε στα σημεία που βλέπω, πιθανολογώ ότι πετάχτηκαν από το χτύπημα και το κούτσουρο. Το χτύπημα με το μαχαίρι δεν πέταξε πολύ αίμα. Εκεί στο πάτωμα δίπλα της, είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης της τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής. Στη μία κάρτα είχε πάνω γραμμένο το pin το οποίο ήτανε 1..., πήρα τις κάρτες και περί ώρα 17:00 ή 17:30 βγήκα από το σπίτι, μπήκα στο μπλε βανάκι μου μάρκας Renault Kagoo και πήγα στις Μουρνιές να δω αν είναι αυτός ο pin.

Πήγα στο ATM, που συνεργάζεται με την Πειραιώς και βρίσκεται στο ΚΕΠ των Μουρνιών και πάτησα τον κωδικό. Ήταν αυτός ο κωδικός, έβγαλα 1000 € και γύρισα σπίτι. Δεν είδα πόσα λεφτά είχε μέσα ο λογαριασμός της Σταυρούλας. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατο της. Από εκεί πάω κατευθείαν στο σπίτι και αφήνω τα λεφτά με τις κάρτες στο έπιπλο της τηλεόρασης στο σαλόνι. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο και είδα ότι έχει λίμνη αίματος γύρω από τη Σταυρούλα. Εκεί πήγα στο γκαράζ και πήρα μαύρες χοντρές σακούλες και δεματικά και επέστρεψα στην Σταυρούλα. Την τράβηξα για να την βάλω στη σακούλα αλλά δεν μπορούσα και έτσι της έδεσα τα χέρια με τα δερματικά και τα πόδια με τον ίδιο τρόπο.

Την τράβηξα προς τη μεριά του μπαλκονιού και ξεκίνησα να την τοποθετώ στις σακούλες. Επειδή δεν χωράει ολόκληρη, χρησιμοποίησα μια σακούλα βάζοντας πρώτα το κεφάλι αλλά τα πόδια της περίσσευαν λίγο και έτσι έβαλα άλλη μία από τα πόδια της. Το επανέλαβα αυτό άλλες τρεις ή τέσσερις φορές χρησιμοποιώντας κάθε φορά δυο σακούλες με τον ίδιο τρόπο για να αποφύγω τα αίματα. Δεν τις εδεσα τις σακούλες, τις άφησα όπως είναι. Την μετέφερα στην άκρη του υπνοδωματίου προς το παράθυρο και ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, αλλά τα αίματα συνέχισαν να τρέχουν. Χρησιμοποίησα σφουγγαρίστρα χλωρίνη και φαράσι με σκούπα και κάθε φορά άλλαζα το νερό πετώντας την ντουζιέρα χρησιμοποιώντας χλωρίνη και αρωματικό. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μια ίδια σακούλα μαύρη, άρχισα να βάζω μέσα το κούτσουρο που χτύπησα τη Σταυρούλα στο κεφάλι, τα γυαλιά απ’ το σπασμένο μπουκάλι, τις σακούλες που κρατούσε στα χέρια της όταν ήρθε στο σπίτι μου, το παντελόνι μου και μια μπλούζα που φορούσα».

«Μετά το έγκλημα έκανα βιντεοκλήση με τη γυναίκα μου»

«Κατά τις 21:00, κάθε μέρα κάνουμε βίντεο κλήση με τη γυναίκα μου. Έτσι και το βράδυ κατά τις 21:00 της 30ης Μαΐου κάναμε για λίγο βίντεοκλήση και δεν της είπα τίποτα. Αφού τελείωσε η βιντεοκλήση για κανένα εικοσάλεπτο συνέχισα. Καθάρισα με το χώρο και κατά τις 22:00 πήρα τη σακούλα με τα πράγματα που σας είπα, την κάρτα της εθνικής τράπεζας της Σταυρούλας, το κινητό της τηλέφωνο, τα έβαλα στο μπλε Renault και πήγα σε έναν κάδο που υπάρχει στην περιοχή του Γαλατά και δεν θυμάμαι που ακριβώς για να σας εξηγήσω, πέταξα την μαύρη σακούλα χωρίς να πετάξω το κινητό της και την κάρτα ανάληψης. Μετά από 2 χιλιόμετρα περίπου στον Γαλατά, σε κάδο που δε θυμάμαι, πέταξα το κινητό της αφού πρώτα το κατέστρεψα πατώντας το στο έδαφος με το πόδι μου.

Στη συνέχεια πηγαίνω στο σουπερμάρκετ στους Αγίους Αποστόλους που υπάρχει το ΑΤΜ της Εθνικής τράπεζας να διαπιστώσω αν δουλεύει με τον ίδιο κωδικό pin. Εκεί είδα ότι έχει τον ίδιο κωδικό και έβγαλα 800 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Μετά γύρισα σπίτι κατά τις 24:00. Ξεκίνησα να κάνω πιο καλό καθαρισμό γιατί είχε κάποια μικρά σημάδια αίματος στο σπίτι. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ και κατά τις 00:30 ώρα της 31ης Μαΐου, έστριψα ένα τσιγάρο χάσις για να χαλαρώσω. Γενικά είμαι περιστασιακός χρήστης κάνναβης. Στη συνέχεια σκεφτόμουν την άλλη μέρα, που να περάσω χωρίς να βρω μπλόκο αστυνομίας και που να μεταφέρω το πτώμα. Αποφάσισα να την πάω στο χωράφι μου στο Βατόλακκο όπου έχω το κοντέινερ και κάνω συνήθως εργασίες. Περίπου στις 06: 00 το πρωί της 31 Μαΐου την σήκωσα μέχρι ένα σημείο και στα σκαλιά δεν μπορούσα άλλο και ξεκίνησα να τη σέρνω μέχρι το μπλε βαν μου.

Εκεί σουρώναν κάποια αίματα στη διαδρομή και σκίστηκε η μία από τις σακούλες που είχα βάλει. Κατάφερα να την σύρω μέχρι το μπλε βαν μου, της έβαλα άλλη μία σακούλα και τη φόρτωσα στον αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου. Περίπου μετά από 10 λεπτά, αποχώρησα από το σπίτι μου για το χωράφι που σας είπα με το κοντέινερ στο Βατόλακκο. Πάρκαρα το αυτοκίνητο και ξεκίνησα στο βάθος του χωραφιού, ανάμεσα στις πορτοκαλιές να σκάβω έναν λάκκο. Τελείωσα μετά από 20 λεπτά το σκάψιμο, γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι που έχω εκεί και είναι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι το βάθος του χωραφιού στο λάκκο που μόλις είχα ανοίξει και την έριξα μέσα, ανατρέποντας το καρότσι προς τα αριστερά. Την κάλυψα με το χώμα που είχα βγάλει μόλις και έφερα κι άλλο χώμα από την είσοδο του χωραφιού που βρισκόταν στη σορό».

«Αγόρασα γλυκά και πήγα στο σπίτι του φίλου μου για να φάμε γιατί με είχε καλέσει»

«Έφυγα και γύρισα σπίτι κατά τις οκτώ. Καθάρισα τις τελευταίες κηλίδες αίματος που είχαν δημιουργηθεί κατά τη μεταφορά του πτώματος στο βαν. Πήρα το λευκό βανάκι μου και πήγα να κάνω μια δουλειά με μπάζα που είχα κανονίσει με κάποιον για να μην δώσω στόχο ότι κάτι συνέβαινε. Κατά τις 12 γύρισα σπίτι και έκανα μπάνιο κι άλλαξα. Αγόρασα γλυκά και πήγα στο σπίτι του φίλου μου για να φάμε γιατί με είχε καλέσει. Πήγα παρόλο που ήμουν χάλια ψυχολογικά για να μην κινήσω υποψίες. Δεν ξέρει κανείς άλλος εκτός από μένα το τι έγινε. Δεν ήθελα να μπλέξω κανέναν άλλο. Στο σπίτι μου έχω βάλει δύο εξωτερικές κάμερες και μία εσωτερική, την οποία λειτουργούσα όταν ερχόταν η γυναίκα μου από τη Γαύδο γιατί είχε λεφτά μαζί της. Τις είχα τοποθετήσει με τη βοήθεια του φίλου μου εδώ και περίπου έξι μήνες.

Μετά από μια βδομάδα από την 30ή Μαΐου με πήρε τηλέφωνο αδερφός της Λεβεντάκη και με ρώτησε που είναι η αδερφή του κι αν ξέρω κάτι. Του εξήγησα ότι κάτι με είχε ρωτήσει η αδερφή του για τις κάμερες που έχω και για τους εργάτες που κάνουν τις εργασίες και ότι δεν ήθελα να τα δώσω στην Σταυρούλα. Εκεί ο αδερφός της μου είπε να μην μπλέκομαι αυτά που μου ζητάει η αδερφή του και βρήκα την ευκαιρία να πω ότι γι’ αυτό το λόγο διέγραψα το υλικό. Θέλω να προσθέσω ότι είμαι περιστασιακός χρήστης κάνναβης και την ημέρα του περιστατικού, είχα καπνίσει ένα τσιγάρο μετά τη δουλειά. Πιστεύω ότι είναι η αιτία που έχασα το μυαλό μου διότι δε μου έχει ξανά συμβεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου να κάνω κακό σε κανέναν, ούτε πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Ζητώ συγνώμη απο την οικογένεια Σταυρούλας αλλά κι απ’τη δική μου οικογένεια που τους απογοήτευσα».

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