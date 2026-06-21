Κρήτη: Βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι η άτυχη Σταυρούλα - Ομολόγησε τη δολοφονία ο 43χρονος

Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής η άτυχη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι.

Ο ενοικιαστής της, ένας 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία της γυναίκας.

Είχε θάψει τη σορό της σε χωράφι, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι, στην περιοχή Βατόλακκος Χανίων. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί κηλίδες αίματος στο σπίτι της Σταυρούλας και στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή, οι οποίες όπως έδειξαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, ανήκαν στην άτυχη γυναίκα.

Τί ισχυρίστηκε

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στη συνέχεια την έβαλε σε σακούλα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που την έθαψε.

Η αστυνομία, εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά και ερευνά και την εκδοχή το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν σεξουαλικό.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται τις τελευταίες ώρες καθώς ο κλοιός των αστυνομικών Αρχών άρχισε να στενεύει γύρω από τον 43χρονο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί τον είχαν εξετάσει εκ νέου, ενώ εκείνος αμφισβητούσε ακόμα και τα εργαστηριακά δεδομένα. Ρόλο στις ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξε και η κατάθεση της συζύγου του που ήρθε από την Γαύδο.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία συγκλόνισε τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν μυστηριωδώς το Σάββατο 30 Μαΐου, ωστόσο η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην Αστυνομία από τον αδελφό της αρκετές ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, γεγονός που δημιούργησε ένα σημαντικό «κενό» στην έναρξη των ερευνών.

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