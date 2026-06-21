Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα 37 νέα Κλιμάκια Εγκλημάτων Εμπρησμού - 4 στην Κρήτη

Ξεκίνησε από την Παρασκευή 19 Ιουνίου η λειτουργία των 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία συγκροτούν ένα πανελλαδικό δίκτυο για την ενίσχυση της διερεύνησης των αιτίων πυρκαγιών, την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρησμού και την απόδοση ευθυνών σε όλη την επικράτεια.

Τα κλιμάκια λειτουργούν υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία στελεχώνεται από 30 εξειδικευμένα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ συνολικά τα νέα κλιμάκια αριθμούν 240 έμπειρους ανακριτικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, το νέο αυτό δίκτυο δημιουργεί ένα ενιαίο σύστημα εξειδικευμένης διερεύνησης των εγκλημάτων εμπρησμού, με αυξημένη ανακριτική επάρκεια και δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε ολόκληρη τη χώρα.

Νέα δομή με πανελλαδική κάλυψη

Η σύσταση των Ανακριτικών Κλιμακίων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3405/15.06.2026, σηματοδοτώντας, όπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδια στελέχη του ΠΣ, «την κορύφωση μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδυάζει την πρόληψη, την αυστηροποίηση των κυρώσεων, την ενίσχυση των ελέγχων, τη λογοδοσία και την αναβάθμιση των ανακριτικών μηχανισμών της χώρας».

Η νέα δομή εξασφαλίζει πλήρη γεωγραφική κάλυψη μέσω της ανάπτυξης των Κλιμακίων στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή έχει σχεδιαστεί βάσει επιχειρησιακών αναγκών, γεωμορφολογίας, συχνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών και αναγκών άμεσης ανακριτικής ανταπόκρισης, ενώ κάθε κλιμάκιο δύναται να συνδράμει σε όμορες περιοχές ή να επιχειρεί εκτός δικαιοδοσίας με εντολή της φυσικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, στην Κρήτη συστήνονται τέσσερα νέα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού:

Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου και έχει χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα τα γεωγραφικά όρια δικαιοδοσίας του Αυτοτελούς Ανακριτικού Γραφείου Ηρακλείου.

Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων, με έδρα τα Χανιά, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων και καλύπτει τα γεωγραφικά όρια δικαιοδοσίας του Αυτοτελούς Ανακριτικού Γραφείου Χανίων.

Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου και έχει αρμοδιότητα στα όρια δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λασιθίου και καλύπτει τα όρια δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου.

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Αποστολή και επιχειρησιακή λειτουργία

Η σύσταση των Α.Κ.Α.Ε.Ε. στοχεύει στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου μηχανισμού που θα αναζητά συστηματικά το «γιατί» πίσω από κάθε πυρκαγιά. Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία θα μπορεί να παρεμβαίνει στοχευμένα, να περιορίζει επικίνδυνες συμπεριφορές και να ενισχύει τη λογοδοσία, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τη μείωση παρόμοιων περιστατικών.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, η χώρα περνά από την αποσπασματική διαχείριση περιστατικών σε ένα ενιαίο εθνικό σύστημα διερεύνησης πυρκαγιών, με κοινή φιλοσοφία και αυξημένη δυνατότητα απόδοσης ευθυνών. Πρόκειται, όπως τονίζουν, για μια θεσμική και επιχειρησιακή καινοτομία που σηματοδοτεί νέα εποχή στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό των Α.Κ.Α.Ε.Ε. θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης πυρκαγιών, τη συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρησμού. Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος του ανακριτικού έργου ασκούνταν παράλληλα με άλλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Πλέον, εκατοντάδες ανακριτικοί υπάλληλοι και αξιωματικοί θα επικεντρώνονται αποκλειστικά στο έργο της προανάκρισης, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Εντατικοποίηση ελέγχων και κυρώσεις

Η αποστολή των νέων Κλιμακίων περιλαμβάνει τη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρησμού, τη διενέργεια προανακριτικών ενεργειών, τη συλλογή και ανάλυση επιστημονικών στοιχείων, καθώς και την υποστήριξη μεγάλων πυρκαγιών. Όπως σημειώνουν πηγές του ΠΣ, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ενιαίο εθνικό δίκτυο διερεύνησης πυρκαγιών με μόνιμη παρουσία σε όλη τη χώρα.

Το μήνυμα των στελεχών του ΠΣ είναι σαφές: «Η πρόκληση πυρκαγιάς, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, δεν αποτελεί πλέον μια πράξη χαμηλού ρίσκου, αλλά μια συμπεριφορά που εντοπίζεται, διερευνάται και τιμωρείται».

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των ελέγχων, των διοικητικών κυρώσεων και των συλλήψεων για παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Από 1 Ιανουαρίου έως 19 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 445 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 461.471,255 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 104 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 98 (94,23%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (5,77%) πρόθεσης.

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