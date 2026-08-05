Εποχικοί Πυροσβέστες κατά Τουρνά: «Διαφήμιζες ότι το Σώμα έχει 19.000 - Ποιος ο λόγος ανάκλησης αδειών;»

Οι Εποχικοί Πυροσβέστες εξαπέλυσαν πυρά κατά του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στην απόφαση για ανάκληση αδειών του μόνιμου προσωπικού, «αδιαφορώντας για τις συνέπειες που συνεπάγονται της κίνησης αυτής».

Η ανακοίνωσή τους

«Μας διαφήμιζες ότι φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα έχει 19.000 πυροσβέστες, τους περισσότερους από ποτέ. Και τι κατάφερες; Να κόψεις τις άδειες του μόνιμου προσωπικού αδιαφορώντας για τις συνέπειες που συνεπάγονται της κίνησης αυτής. Πόσο άραγε είναι το πραγματικά μάχιμο προσωπικό. Αφού έχεις τόσο κόσμο λοιπόν, ποιος ο λόγος της ανάκλησης αδειών;

Οικονομική αλλά κυρίως ψυχολογική επιβάρυνση στον Έλληνα πυροσβέστη και στην οικογένεια του. Διαλύεται εντελώς ο οικογενειακός προγραμματισμός αλλά ΕΣΥ αδιαφορείς επιδεικτικά. Ας τελειώνει πια αυτό το ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κάνε προσλήψεις και αξιοποίησε επιτέλους τους έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες.

Δεν θα πρεπε αυτό το θέμα για τις άδειες να το γράφουμε εμείς. Δυστυχώς όμως έχουμε δεχτεί πολλά μηνύματα από μόνιμους συναδέλφους καθώς τα ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ έχουν σωπάσει εντελώς για αυτό το κατάπτυστο μέτρο».

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