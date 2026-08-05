Από το πρωινό στο μικροσκόπιο της επιστήμης: Γιατί η βρώμη έχει γίνει διατροφική «πρωταγωνίστρια»

Η βρώμη συγκαταλέγεται στα τρόφιμα που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των διατροφικών συζητήσεων. Για πολλούς αποτελεί βασικό συστατικό ενός θρεπτικού πρωινού, ενώ δεν λείπουν και όσοι τη χαρακτηρίζουν απλώς μια ακόμη πηγή υδατανθράκων που μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η επιστημονική εικόνα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη, καθώς τα οφέλη της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή της και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται.

Το βασικό διατροφικό της πλεονέκτημα είναι η βήτα-γλυκάνη, μια διαλυτή φυτική ίνα με ιδιαίτερες ιδιότητες. Όταν φτάνει στο έντερο απορροφά νερό και σχηματίζει μια παχύρρευστη γέλη, επιβραδύνοντας τη διαδικασία της πέψης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι απότομες διακυμάνσεις της γλυκόζης στο αίμα, ενώ παράλληλα ενισχύεται το αίσθημα του κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το γεύμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επίδραση της βήτα-γλυκάνης στη χοληστερόλη. Μελέτες έχουν δείξει ότι δεσμεύει τα χολικά οξέα στο έντερο, αναγκάζοντας τον οργανισμό να αξιοποιήσει περισσότερη χοληστερόλη από την κυκλοφορία του αίματος για τη σύνθεση νέων χολικών οξέων. Ως αποτέλεσμα, η συστηματική κατανάλωση επαρκούς ποσότητας βρώμης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης και να ενισχύσει την καρδιαγγειακή υγεία.

Ταυτόχρονα, οι φυτικές ίνες της βρώμης δρουν ως πρεβιοτικά, αποτελώντας θρεπτικό υπόστρωμα για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης παράγονται λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, όπως το βουτυρικό οξύ, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του εντερικού φραγμού και στον περιορισμό της φλεγμονής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, πάντως, ότι δεν έχουν όλες οι μορφές βρώμης την ίδια διατροφική αξία. Οι παραδοσιακές νιφάδες βρώμης και το πίτουρο βρόμης θεωρούνται προτιμότερες επιλογές σε σχέση με τις στιγμιαίες και περισσότερο επεξεργασμένες εκδοχές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν σε ταχύτερη άνοδο του σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, η διατροφική της αξία ενισχύεται όταν συνδυάζεται με πηγές πρωτεΐνης, όπως το γιαούρτι, και καλά λιπαρά, όπως ο λιναρόσπορος ή οι ξηροί καρποί.

Η βρώμη δεν αποτελεί «θαυματουργή» τροφή, μπορεί όμως να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο μιας ισορροπημένης διατροφής. Η σωστή επιλογή της μορφής της και οι κατάλληλοι συνδυασμοί στο πιάτο μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού, στη διατήρηση της υγείας του εντέρου και στη μακροπρόθεσμη ευεξία.

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