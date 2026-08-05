Ηράκλειο: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο γνωστός πνευμονολόγος Πάνος Μαματζάκης

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Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία και η ιατρική κοινότητα του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, στο άκουσμα της είδησης του ξαφνικού θανάτου του διακεκριμένου πνευμονολόγου Πάνου Μαματζάκη.

Ο αγαπητός επιστήμονας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών, προδωμένος από την καρδιά του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ο γιατρός είχε μεταβεί για να συμμετάσχει στις εργασίες υγειονομικής επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάνος Μαματζάκης υπέστη ξαφνική ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε παραλία της περιοχής. Παρά την άμεση κινητοποίηση, τη χρήση απινιδωτή και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Ένας επιστήμονας στην πρώτη γραμμή

Ο Πάνος Μαματζάκης υπηρέτησε με σθένος και αυταπάρνηση την ιατρική επιστήμη. Για πολλά έτη διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στο Ηράκλειο, έχοντας κερδίσει την εκτίμηση και την απόλυτη εμπιστοσύνη χιλιάδων ασθενών.

Κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, συντονίζοντας τις Κινητές Μονάδες (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στο Ηράκλειο, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς.

Ανεξίτηλο στίγμα του και στον πολιτισμό

Πέρα από την επιστημονική του επάρκεια, ο Πάνος Μαματζάκης ήταν μια πολυσχιδής προσωπικότητα με έντονες ανησυχίες. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου. Άνθρωπος με βαθιά καλλιέργεια, έτρεφε μεγάλη αγάπη για τις τέχνες, τα ταξίδια και τη φωτογραφία, αποτυπώνοντας τον κόσμο μέσα από τη δική του, ιδιαίτερη αισθητική ματιά.

Η ξαφνική απώλειά του προκαλεί βαθιά συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν, τον συναλλάχθηκαν ή δέχθηκαν τις ιατρικές του υπηρεσίες. Τοπικοί φορείς, συνάδελφοί του και πλήθος κόσμου εκφράζουν ήδη τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του.

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