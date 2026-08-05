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Δήμος Αγίου Βασιλείου: Αποκαταστάθηκαν πλήρως τα βασικά δίκτυα στους πυρόπληκτους οικισμούς

Ρέθυμνο πυρκαγιά
clock 15:26 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην πλήρη αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, δημοτικής οδοποιίας και τηλεπικοινωνιών σε όλους τους οικισμούς που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να επανέλθει η ομαλή λειτουργία των βασικών δικτύων κοινής ωφέλειας στις πληγείσες περιοχές.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλα τα συνεργεία που εργάστηκαν αδιάκοπα υπό δύσκολες συνθήκες, συμβάλλοντας στην ταχεία αποκατάσταση των υποδομών και στην επαναφορά των βασικών υπηρεσιών για τους κατοίκους των πυρόπληκτων οικισμών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε μεμονωμένο πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί. Ο δήμος καλεί τους πολίτες που διαπιστώνουν βλάβες ή δυσλειτουργίες να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρχει άμεση παρέμβαση και συντονισμός.

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