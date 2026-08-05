Κρήτη: Τραγικές ελλείψεις στα φαρμακεία - Λείπουν ακόμη και κολλύρια

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Με ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά κορυφώνονται.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω του τουρισμού.

Χιλιάδες επισκέπτες, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων, αυξάνουν σημαντικά τη ζήτηση, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμη και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιοτικά, κολλύρια, εισπνεόμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενέσεων.

Η αναζήτηση ενός φαρμάκου έχει μετατραπεί σε καθημερινή ταλαιπωρία για πολλούς ασθενείς, οι οποίοι αναγκάζονται να επισκέπτονται διαδοχικά φαρμακεία μέχρι να εντοπίσουν το σκεύασμα που χρειάζονται.

Το πρόβλημα έχει ήδη φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Οι φαρμακοποιοί ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στη διακίνηση των φαρμάκων, μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα διανομής και πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας που υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες να διατηρούν επαρκή αποθέματα, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους.

Τον περασμένο Μάιο το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία Εθνικής Λίστας Κρίσιμων Φαρμάκων, την υποχρεωτική τήρηση φυσικών αποθεμάτων για σκευάσματα υψηλού κινδύνου ελλείψεων, καθώς και την ανάπτυξη ενός πιο ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης της αγοράς, με βάση τα πραγματικά στοιχεία ζήτησης.

Παρά τις εξαγγελίες, όμως, η εικόνα στα φαρμακεία δεν έχει αλλάξει, αντίθετα γίνεται χειρότερη.

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