Ηράκλειο: Στην Εντατική, σε σοβαρή κατάσταση, ο νεαρός μετά το τροχαίο...

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Σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 24χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Βαγιωνιά του Δήμου Γόρτυνας, το απόγευμα της Τρίτης (4/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με κλαρκ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του, συνοδεία γιατρού, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

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