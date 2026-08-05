ΤΕΤ.05 Αυγ 2026 09:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στην Εντατική, σε σοβαρή κατάσταση, ο νεαρός μετά το τροχαίο...

εντατική (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 08:54 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 24χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Βαγιωνιά του Δήμου Γόρτυνας, το απόγευμα της Τρίτης (4/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με κλαρκ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του, συνοδεία γιατρού, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Διαβάστε επίσης:

Αθάνατοι: Νέα κινητοποίηση κατά της δομής μεταναστών – Συμβολικός αποκλεισμός του δρόμου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Βενιζέλειο Νοσοκομείο Εντατική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis