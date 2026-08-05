Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκαν 33 άτομα κοντά στη Γαύδο

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Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 33 αλλοδαπούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, και προχώρησε με ασφάλεια στη διάσωσή τους.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές.

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