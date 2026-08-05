ΤΕΤ.05 Αυγ 2026 09:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκαν 33 άτομα κοντά στη Γαύδο

μετανάστες
clock 07:33 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 33 αλλοδαπούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, και προχώρησε με ασφάλεια στη διάσωσή τους.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis