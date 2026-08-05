Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στο «κόκκινο» η επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Χωρίς περιθώρια εφησυχασμού συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέεςαναζωπυρώσεις.

Στα καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται.

Ανησυχία στην Ψάθα για τα «καντηλάκια»

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Μέχρι και τις τελευταίες ώρες της Τρίτης, εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ με τη δύση του ηλίου ανησυχία προκάλεσαν τα λεγόμενα «καντηλάκια», μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης.

Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

Σε επιφυλακή όλη τη νύχτα

Οι δασοκομάντος παρέμειναν αναπτυγμένοι μέσα στο βουνό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία της περιμέτρου.

Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, οι αρχές δεν εφησυχάζουν, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία στα οποία παραμένει ενεργό μέτωπο με φλόγες, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Καμένα σπίτια και περιουσίες στην Ψάθα

Στην Ψάθα, εκεί όπου την προηγούμενη ημέρα οι φλόγες πέρασαν στο χωριό, έκαψαν σπίτια και προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή, επιχειρούσαν αδιάκοπα μέχρι και το τελευταίο φως της Τρίτης, τα εναέρια μέσα.

Τα καντηλάκια που εμφανίστηκαν όταν έπεσε το βράδυ, ανησύχησαν εκ νέου τους κατοίκους της περιοχής και τις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς είναι μεν σημεία που έχει περάσει η φωτιά αλλά ακριβώς από πάνω τους βρίσκεται παρθένο δάσος. Μέσα στο βουνό παραμένουν οι δασοκομάντος ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει εφησυχασμός μια και σε τρία σημεία υπάρχει ακόμα φλόγα.

Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις και παρακολουθούσαν την προσπάθεια των πυροσβεστών και από τον αέρα αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις.

Τουλάχιστον ένα σπίτι έχει καεί παρά τις συνεχόμενες ρίψεις των εναέριων μέσων προκειμένου να το σώσουν από τη μανία της φωτιάς. Άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές.

Αν παραμείνει η άπνοια που επικρατεί το βράδυ της Τρίτης, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομάντος να πλησιάσουν και να σβήσουν τα «καντηλάκια» ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Ασταμάτητη η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Λούμπα

Στη Λούμπα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης, όταν και άρχισε να φυσάει υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα «κυνήγι» από την πλευρά των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για να τις σβήσουν καθώς εκτείνονταν σε μεγάλη έκταση πέρα από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδήλι πάνω στο όρος Πατέρας.

Το βράδυ της Τρίτης παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις καθώς υπάρχουν καπνοί, που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες εστίες τις οποίες οι πυροσβέστες θέλουν να σβήσουν, φοβούμενοι ότι αν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο.

Το σύστημα Antinero και πώς λειτούργησε στην Ψάθα

Το σύστημα Antinero, το οποίο υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία καθώς χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, φαίνεται ότι έσωσε κομμάτι δάσους στην Ψάθα.

Ειδικότερα στην εν λόγω φωτιά, υπήρχαν δασικοί δρόμοι όπου μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς καθώς από τη μια πλευρά βρισκόταν το δάσος και από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες.

Οι ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν.

Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου- Κρύο Πηγάδι – Αγία Παρασκευή, «έκοψε» την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά με κίνδυνο για τα Βίλια.

Παράλληλα, στο Antinero εντάσσονται οι καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων καθώς και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί σε παλαιότερες φωτιές, κάτι που επίσης πολύ σημαντικό.

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