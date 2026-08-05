Τραγωδία στη Μαγιόρκα: 17 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο -Εντοπίστηκε και δεύτερη λέμβος

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Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις Βαλεαρίδες Νήσους, ανοιχτά της Μαγιόρκα, στην Ισπανία.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, εμφάνιζαν σοβαρά συμπτώματα υποσιτισμού και αφυδάτωσης.

Όπως ανέφεραν, στο σκάφος επέβαιναν αρχικά 19 άτομα. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσουν τον αριθμό των νεκρών από άλλες πηγές.

Για την έρευνα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, ενώ εκδόθηκε και σχετική ειδοποίηση για τα παραπλέοντα σκάφη. Το πλοιάριο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 13 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά των ακτών της Μαγιόρκας.

Εντοπίστηκε και δεύτερη λέμβος από την οποία διασώθηκαν άλλοι 17

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, επίσης στην περιοχή της Μαγιόρκας, οι ισπανικές αρχές διέσωσαν 17 μετανάστες και ανέσυραν δύο σορούς από μια λέμβο, στην οποία υπολογίζεται ότι επέβαιναν περίπου 30 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων επιβαινόντων συνεχίζονταν μέχρι αργά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής Frontex, η διαδρομή από την Αλγερία προς τις Βαλεαρίδες αποτέλεσε την ταχύτερα αυξανόμενη μεταναστευτική οδό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά τη γενική μείωση των αφίξεων στην ήπειρο. Στην Ισπανία, ειδικότερα, οι αφίξεις παρουσίασαν πτώση κατά 25% φέτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Frontex είχε επισημάνει σε έκθεσή της πέρυσι ότι τα κυκλώματα διακινητών μετατοπίζουν τη δράση τους από το Μαρόκο στην Αλγερία, θεωρώντας ότι οι έλεγχοι εκεί είναι λιγότερο αυστηροί, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν ταχύτερα σκάφη για τη διέλευση.

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