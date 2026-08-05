Υρώ Μανέ: Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Υρώ Μανέ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας και αποκάλυψε πως η παραράσταση όπου πρωταγωνισούν βρίσκεται στη Χίο, θα ανέβει κανονικά στη σκηνή, αφιερώνοντας τη βραδινή παράσταση στη μνήμη της μητέρας της αγαπημένης ηθοποιού.

"Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος. Όντας ο θίασός μας στη Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε, αφιερώνοντας την παράστασή μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στη μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας… Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό, για τη μοναδική προγραμματισμένη παράστασή μας στη Χίο. Κουράγιο, Υρώ… Είμαστε όλοι πλάι σου… Καλό ταξίδι στην αγαπημένη σου μητέρα, που θα μας βλέπει από τον ουρανό και θα χαμογελά…", έγραψε χαρακτηριστικά

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