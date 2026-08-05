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ΚΡΗΤΗ

Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκαν 78 άτομα

μετανάστες
clock 09:22 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο ακόμη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού Σώματος.

Στην πρώτη περίπτωση, το βράδυ της Τρίτης (4/8), σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 33 αλλοδαπούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, σε επιχείρηση που συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, δεύτερη λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Και οι δύο επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

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