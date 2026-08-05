Δυτική Αττική: Πάνω από 100 κτήρια καταστράφηκαν – Τα μέτρα που αποφασίζονται στο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται σήμερα η διαχείριση της επόμενης ημέρας από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. O Κυριάκος Μητσοτάκης να συγκαλεί στις 11:00 διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις, την οικονομική στήριξη της περιοχής και την άμεση θωράκιση των καμένων εκτάσεων απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρών.

Το πρώτο μέγεθος που που αποτυπώνει την έκταση της καταστροφής έρχεται από το Πόρτο Γερμενό. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανεβάζουν σε περισσότερα από 100 τα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ από σήμερα αρχίζουν οι αυτοψίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Η κυβερνητική κατεύθυνση είναι οι διαδικασίες να κινηθούν γρήγορα, χωρίς όμως να χαλαρώσουν οι έλεγχοι. Στόχος είναι η κρατική αρωγή να φτάσει χωρίς περιττές καθυστερήσεις στους πραγματικούς δικαιούχους, με αντικειμενικά κριτήρια και πλήρη διασταύρωση των αιτήσεων.

Στο τραπέζι μεγαλύτερη πρώτη ενίσχυση

Το εύρος του πακέτου θα καθοριστεί από τα πορίσματα των τεχνικών κλιμακίων, τα οποία θα κατατάξουν τα ακίνητα ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών και θα ανοίξουν τον δρόμο για τις αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εξετάζεται η αύξηση του πρώτου βοηθήματος για την αποκατάσταση οικοσκευών. Η εισήγηση δεν έχει ακόμη εγκριθεί, καθώς θα συνεκτιμηθούν το συνολικό κόστος της καταστροφής και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Το ισχύον πλαίσιο κρατικής αρωγής καλύπτει το κόστος επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίων με βάση τον τιμοκατάλογο του υπουργείου Υποδομών. Για τις κύριες κατοικίες που κρίνονται προσωρινά ή οριστικά ακατάλληλες προβλέπεται βοήθημα επίδομα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, χορηγείται αποζημίωση για την οικοσκευή, ενώ για τις επιχειρήσεις καλύπτονται ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και άλλα στοιχεία της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Οι αυτοψίες θα είναι το κλειδί για το τελικό ύψος του πακέτου, καθώς θα καθορίσουν πόσα ακίνητα είναι επισκευάσιμα, πόσα χρειάζονται ανακατασκευή και πόσες επιχειρήσεις έχουν χάσει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν.

Διπλή παρέμβαση για την τοπική αγορά

Η κυβερνητική παρέμβαση, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί στις άμεσες υλικές ζημιές. Στη σύσκεψη αναμένεται να εξεταστούν δύο ακόμη εργαλεία για την προστασία της τοπικής οικονομίας από τις συνέπειες που αφήνει πίσω της η φωτιά.

Το πρώτο αφορά ένα ειδικό σχήμα Business Support για τις επιχειρήσεις που θα καταγράψουν σημαντική πτώση του τζίρου τους, ακόμη και αν οι εγκαταστάσεις τους δεν υπέστησαν άμεσες καταστροφές. Το ύψος της ενίσχυσης θα μπορούσε να συνδεθεί με την αποδεδειγμένη απώλεια εσόδων, ώστε να στηριχθούν καταστήματα εστίασης, τουριστικά καταλύματα και άλλες δραστηριότητες που κινδυνεύουν να χάσουν ένα κρίσιμο μέρος της θερινής περιόδου.

Το δεύτερο μέτρο που εξετάζεται είναι η δημιουργία ενός «Porto Germeno Pass», με στόχο την τόνωση της επισκεψιμότητας και την επανεκκίνηση της τουριστικής αγοράς. Η λογική παραπέμπει σε αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, παρέχοντας οικονομικό κίνητρο για διαμονή, εστίαση και αγορές από τοπικές επιχειρήσεις.

Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις με διαφορετική στόχευση αλλά κοινό σκοπό: από τη μία να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και από την άλλη να δημιουργηθεί νέα ζήτηση, ώστε η πυρκαγιά να μη μετατραπεί σε οικονομική καθίζηση για ολόκληρη την περιοχή

Η δύσκολη εξίσωση για αγρότες και κτηνοτρόφους

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Το θέμα συζητήθηκε ήδη σε προπαρασκευαστική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών και του ΕΛΓΑ.

Στις πυρκαγιές ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει το ζωικό κεφάλαιο, όχι όμως το φυτικό, γεγονός που αφήνει εκτός του βασικού μηχανισμού μέρος των απωλειών. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός καλείται να διαχειριστεί και τις ζημιές που προκάλεσαν τα πρόσφατα καλοκαιρινά μπουρίνια.

Το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα δεν εξαντλείται στις καμένες εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει απώλεια παραγωγής, καταστροφή εξοπλισμού και, για αρκετές μονάδες, αδυναμία άμεσης επανεκκίνησης.

Αγώνας δρόμου πριν από τις βροχές

Το δεύτερο επείγον μέτωπο είναι η προστασία των καμένων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθητικά φαινόμενα. Η απώλεια της βλάστησης αφήνει το έδαφος εκτεθειμένο και αυξάνει τον κίνδυνο απότομης απορροής υδάτων προς οικισμούς και υποδομές.

Κατά πληροφορίες τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα προχωρήσουν με επιταχυνόμενες διαδικασίες, κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στον Φενεό Κορινθίας. Για την υποστήριξη του σχεδιασμού έχει ήδη βρεθεί ιδιώτης ανάδοχος.

Ο χρόνος αποτελεί πλέον τον καθοριστικό παράγοντα, καθώς οι πρώτες εργασίες θα πρέπει να έχουν αρχίσει πριν από την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων.

Οι αποφάσεις της διυπουργικής

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τη σύσκεψη με μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης και να θέσει το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Άκης Σκέρτσος, Σταύρος Παπασταύρου και Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Κώστας Κατσαφάδος, στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, η διοίκηση του ΕΛΓΑ και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες για τα δάση και το περιβάλλον.

Το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι μόνο ποια μέτρα θα αποφασιστούν, αλλά και πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν. Οι αυτοψίες, η υποβολή των αιτήσεων και οι πρώτες εκταμιεύσεις θα αποτελέσουν το πρώτο τεστ, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που έχασαν την κύρια κατοικία τους και τις επιχειρήσεις που βλέπουν τη θερινή σεζόν να απειλείται.

Η πολιτική αντιπαράθεση για την πρόληψη

Την ώρα που η κυβέρνηση περνά στη φάση της αποκατάστασης, η αντιπαράθεση μεταφέρεται στους χειρισμούς που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές της Βοιωτίας, ζήτησε απαντήσεις τόσο για έργα Πολιτικής Προστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και για το πραγματικό αποτύπωμα του προγράμματος Antinero.

Από την κυβερνητική πλευρά επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις καθαρισμού και οι αντιπυρικές ζώνες περιόρισαν σε αρκετές περιπτώσεις την ένταση με την οποία κινήθηκε η φωτιά μέσα στο δάσος και απέτρεψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες στον φυσικό πλούτο.

Τα ίδια στελέχη υπογραμμίζουν ότι άλλο είναι το έργο της πρόληψης, που γίνεται πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, και άλλο οι παρεμβάσεις που αποφασίζονται πάνω στο μέτωπο, την ώρα της επιχείρησης, ανάλογα με την κατεύθυνση και τη δυναμική της πυρκαγιάς

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