Ηράκλειο: Επιστρέφουν στους πάγκους των λαικών αγορών τα υπαίθρια κηπευτικά

Σταδιακά επιστρέφουν στους πάγκους των λαϊκών αγορών του Ηρακλείου τα υπαίθρια κηπευτικά, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η παρουσία τους ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη εξαιτίας της λειψυδρίας, που επηρέασε σημαντικά τις υπαίθριες καλλιέργειες. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια δύσκολη χρονιά, καθώς η έλλειψη νερού έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στην παραγωγή.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος των παραγωγών στις λαϊκές αγορές, Παντελής Παπαδάκης, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ξανά υπαίθριες ντομάτες, ενώ στην αγορά διατίθενται παράλληλα και ντομάτες θερμοκηπίου.

Όπως τόνισε, η λειψυδρία εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους παραγωγούς, καθώς πολλές γεωτρήσεις στερεύουν, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες καλλιέργειας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι καταναλωτές δεν βρίσκουν πλέον την ίδια ποικιλία και τις ίδιες ποσότητες υπαίθριων προϊόντων στις λαϊκές αγορές, καθώς οι καλλιέργειες έχουν μειωθεί αισθητά.Αναφερόμενος στις τιμές, σημείωσε ότι οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να προσφέρουν προϊόντα κατά 20% έως 30% φθηνότερα σε σύγκριση με τα μεγάλα καταστήματα.

Ενδεικτικά, η υπαίθρια ντομάτα πωλείται από 1,30 έως 1,50 ευρώ το κιλό, το αγγούρι από 0,80 έως 1,20 ευρώ, ενώ οι μπάμιες κυμαίνονται από 4 έως 4,50 ευρώ το κιλό.

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