173 μετανάστες διασώθηκαν μετά από πυρκαγιά σε σκάφος στη Μάγχη

Συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησαν την Τρίτη γαλλικά και βρετανικά σωστικά συνεργεία στη Μάγχη, όταν σκάφος που μετέφερε μετανάστες τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στα σύνορα των γαλλικών και βρετανικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, συνολικά διασώθηκαν 173 άνθρωποι.

Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Ναυτιλιακή Νομαρχία για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα, το σκάφος είχε αναχωρήσει το βράδυ της Δευτέρας από τις γαλλικές ακτές, επιχειρώντας να διασχίσει τη Μάγχη με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης παρακολούθησης, οι γαλλικές δυνάμεις εντόπισαν πέντε επιβαίνοντες που χρειάζονταν άμεση βοήθεια. Οι πέντε διασώθηκαν από την ακτοφυλακή, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αρνήθηκαν τότε την προσφερόμενη συνδρομή των γαλλικών αρχών και συνέχισαν το ταξίδι τους.

Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τρίτης, το σκάφος εκδηλώθηκε σε πυρκαγιά κοντά στη θαλάσσια μεθόριο Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που κινητοποίησε εκ νέου γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις διάσωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη διάσωση 173 μεταναστών. Αρχικά, η ναυτιλιακή περιφέρεια είχε ανακοινώσει ότι είχαν διασωθεί 157 άτομα, ωστόσο αργότερα αναθεώρησε τον απολογισμό, ανεβάζοντας τον αριθμό στους 173.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καταγράψει σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Πα-ντε-Καλαί, Τιερί Νταράς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης.

Την ίδια ώρα, το γαλλικό δίκτυο France Info, επικαλούμενο τη Ναυτιλιακή Περιφέρεια της Μάγχης, επισημαίνει ότι τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών έχουν αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, η μέση χωρητικότητά τους έχει αυξηθεί από 26 άτομα το 2021 σε περίπου 65 άτομα από τις αρχές του 2026, γεγονός που εντείνει τους κινδύνους κατά τις επικίνδυνες διελεύσεις της Μάγχης.

Φωτογραφία: Francois LO PRESTI / AFP

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