ΔΥΠΑ: Πιο κοντά στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι – Τι αλλάζει

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του νόμου 5239/2025, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους της ΔΥΠΑ που βρίσκονται έως πέντε χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση να συνεχίσουν την ασφάλισή τους χωρίς να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.

Με εγκύκλιό του, ο e-ΕΦΚΑ καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου, το οποίο στοχεύει να στηρίξει όσους κινδυνεύουν να μη συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Το κόστος των εισφορών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Η βασική αλλαγή αφορά τα ηλικιακά κριτήρια. Καταργούνται τα σταθερά όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι σήμερα και πλέον δικαιούχοι είναι όσοι απέχουν έως πέντε χρόνια από το ηλικιακό όριο πλήρους συνταξιοδότησης, ανάλογα με το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας, αλλά όχι τα απαραίτητα ένσημα, να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης, ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία συνταξιοδότησής τους.

Ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ακόμη ότι ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο για σύνταξη γήρατος, αλλά και για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου. Οι νέες διατάξεις ισχύουν αναδρομι

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κά από τις 17 Οκτωβρίου 2025.