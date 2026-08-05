Πανεπίστημιο Κρήτης: Η Ιατρική Σχολή μεγαλώνει - 93 νέοι πτυχιούχοι και 3.186 απόφοιτοι

Με περισσότερους από 3.186 αποφοίτους και 858 ενεργούς φοιτητές, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεχίζει να συγκαταλέγεται στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, διαμορφώνοντας διαχρονικά νέες γενιές επιστημόνων στον χώρο της Υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου η τελετή ορκωμοσίας και απονομής τίτλων σπουδών, σηματοδοτώντας την έναρξη της επαγγελματικής διαδρομής για δεκάδες νέους γιατρούς.

Στην τελετή, που φιλοξενήθηκε στο υπαίθριο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής, απονεμήθηκαν 13 διδακτορικά διπλώματα και 46 διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα πτυχία τους 93 νέοι απόφοιτοι της Ιατρικής. Το «παρών» έδωσαν οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Περιφέρειας Κρήτης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, των νοσοκομείων και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, καθώς και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.Κεντρικό μήνυμα των ομιλιών αποτέλεσε η ανάγκη οι νέοι γιατροί να συνδυάσουν την επιστημονική γνώση με το ήθος και την ανθρωπιά.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γεώργιος Κοντάκης, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στην επιστήμη και την ιατρική, ο άνθρωπος, η κρίση και οι αξίες του γιατρού πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο της άσκησης του λειτουργήματος. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η ομιλία της Κοσμήτορος της Ιατρικής Σχολής, Ελένης Παπαδάκη, η οποία χαρακτήρισε την αποφοίτηση ως την αρχή ενός νέου ταξιδιού για τους νέους επιστήμονες.

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Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες «αποσκευές» τους είναι η ταυτότητα που τους προσφέρει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η επιστημονική κατάρτιση που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και οι αξίες της ανθρωπιάς, της ευθύνης και της προσφοράς προς τον ασθενή, οι οποίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία τεχνολογική εξέλιξη.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Αγγέλα Καστρινάκη, η οποία, μέσα από έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ανέδειξε τη στενή σχέση της Ιατρικής με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο σχολές.

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκε επίσης ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα καθηγητή Εμμανουήλ Γαλανάκη, ενώ βραβεύθηκαν οι αριστεύσαντες φοιτητές της Ιατρικής Σχολής από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και μέσω της δωρεάς Ελισάβετ Καραμίντζου.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν υποτροφίες αριστείας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, πριν ολοκληρωθεί η εκδήλωση με την καθομολόγηση των διδακτόρων, την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων και την ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων.

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