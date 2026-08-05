Ηράκλειο: Στο «κόκκινο» η αγανάκτηση στις Κάτω Γούβες για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης

Έντονη είναι η αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών για τα συνεχή προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στις Κάτω Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία, όπως καταγγέλλουν, προκαλούν σοβαρές δυσλειτουργίες στην καθημερινή λειτουργία των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεών με σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο Ράδιο Κρήτη οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος και οι αυξομειώσεις στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου του τελευταίου διαστήματος, έχουν προκαλέσει ζημιές σε επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλοιώσεις προϊόντων και απώλεια εσόδων, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επαγγελματίες ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ενίσχυση του δικτύου, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα επιβαρύνει οικονομικά τις επιχειρήσεις.

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