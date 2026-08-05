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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Μπαράζ διασώσεων μεταναστών στα νότια – Πάνω από 130 άτομα σε λίγες ώρες

μετανάστες
clock 10:43 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τις αρχές να εντοπίζουν και να διασώζουν συνολικά περισσότερα από 130 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους.

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση αφορά περίπου 56 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex. Η περισυλλογή τους έγινε με ασφάλεια από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.

Παράλληλα, δύο ακόμη περιστατικά καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες. Στα νοτιοδυτικά της Γαύδου εντοπίστηκαν 33 αλλοδαποί από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ νότια της Ιεράπετρας εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 45 επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής.

Όλες οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

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