Σερβία: Η χαμηλή στάθμη των υδάτων του Δούναβη αποκάλυψε ναυάγιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Δούναβη, στη Σερβία, αποκάλυψε τα απομεινάρια ενός πλοίου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο βορειοανατολικό χωριό Πράχοβο, ενώ παράλληλα προκαλεί προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, στις παραδόσεις καυσίμων, στην άρδευση και στα ποτάμια οικοσυστήματα.

Το πλοίο ανήκε σε στολίσκο περίπου 200 στρατιωτικών και βοηθητικών σκαφών, τα οποία βυθίστηκαν σκόπιμα από τις υποχωρούσες γερμανικές δυνάμεις το 1944, ώστε να μην πέσουν στα χέρια του σοβιετικού στρατού και να εμποδίσουν τη διέλευση στον ποταμό. Αν και ορισμένα ναυάγια απομακρύνθηκαν μετά τον πόλεμο, δεκάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυθμένα του Δούναβη, με ορισμένα να περιέχουν ακόμη νάρκες, οβίδες και άλλα μη εκραγέντα πυρομαχικά.

Οι σερβικές αρχές ανέλκυσαν δύο από τα πλοία το 2024, ωστόσο πολλά εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες εσωτερικές πλωτές οδούς της Ευρώπης.

Persistent heat and drought have lowered water levels in the Danube River, once again exposing sunken German warships from World War II near Serbia's Prahovo that were scuttled in 1944 as Nazi forces retreated from the Russian Army.







Numerous wrecks exposed during previous… pic.twitter.com/YiL6338ncO — TRT World (@trtworld) August 3, 2026

Σερβία: Ορισμένα σημεία του ποταμού Δούναβη ενδέχεται σύντομα να καταστούν μη πλωτά

Η στάθμη του νερού παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και το Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο της Σερβίας δεν αναμένει σημαντική άνοδο τις επόμενες ημέρες. Ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι επόμενες 20 ημέρες θα είναι κρίσιμες και κάλεσε τους πολίτες να κάνουν συνετή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Βλαντισλάβ Σεκίροβιτς, μιλώντας στο Euronews Serbia, ανέφερε ότι τα φορτηγά πλοία αναγκάζονται να μειώνουν το βύθισμά τους λόγω των ρηχών νερών, περιορίζοντας το μεταφερόμενο φορτίο, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και επιβραδύνοντας τις παραδόσεις. Όπως είπε, το ανώτερο τμήμα του Δούναβη στη Σερβία αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα, προειδοποιώντας ότι ορισμένα σημεία του ποταμού ενδέχεται σύντομα να καταστούν μη πλωτά. Αντίθετα, οι συνθήκες στα κατάντη παραμένουν ευνοϊκότερες χάρη στα υδροηλεκτρικά φράγματα Τζέρνταπ I και II.

#Video |“El Reich en medio del río”: la ola de calor revela la flota hundida de Hitler en el Danubio, Serbia 🇷🇸🔥







🔴 La ola de calor que azota Europa deja al descubierto restos de la flota alemana hundida en el Danubio durante la Segunda Guerra Mundial, un fenómeno que Serbia… pic.twitter.com/LuqGnZ6lTU — Alma Plus Tv (@almaplustv) August 3, 2026

Σερβία: Η χαμηλή στάθμη των υδάτων συμπίπτει με νέο κύμα καύσωνα

Η χαμηλή στάθμη των υδάτων συμπίπτει με νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της Σερβίας αυτή την εβδομάδα. Ο Μπρανίμιρ Γιοβάντσιτσεβιτς, καθηγητής στη Σχολή Χημείας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, δήλωσε ότι η τρέχουσα ξηρασία είναι ηπιότερη σε σχέση με προηγούμενες, επισημαίνοντας όμως ότι οι εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία έχουν επηρεάσει σημαντικά τον Δούναβη. Πρόσθεσε ότι η υδροδότηση της Σερβίας δεν απειλείται προς το παρόν, προειδοποίησε όμως ότι μια παρατεταμένη ξηρασία θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ποταμό.

Η ξηρασία έχει αυξήσει και τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Η δημόσια επιχείρηση Srbijasume κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και ένα πεταμένο τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της ξερής βλάστησης.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου της NIS στο Πάντσεβο, παρά τα προβλήματα στις ποτάμιες μεταφορές. Το διυλιστήριο βασίζεται στον Δούναβη τόσο για τις εξαγωγές καυσίμων όσο και για τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής.

🚨🇷🇸⚠️ ÚLTIMA HORA | La histórica sequía en Serbia deja al descubierto barcos de guerra del ejército nazi de Hitler hundidos en el río Danubio desde 1944.







Algunos aún contendrían munición sin explotar y representan un serio peligro para la navegación. pic.twitter.com/HKh4LFvVbe — Isaac (@isaacrrr7) August 2, 2026

Με πληροφορίες από Bulgarian News Agency

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