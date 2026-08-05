Κλείνει για πάντα το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο

Έπειτα από δεκαετίες λειτουργίας, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία, καθώς έχει αποφασιστεί να σταματήσει οριστικά τη λειτουργία του το 2035. Το σύνολο των πτήσεων και των υπηρεσιών του θα μεταφερθεί στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum (DWC), το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή Dubai South.

Η διαδικασία της μετάβασης αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το 2032, ενώ στο Al Maktoum βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά έργα παγκοσμίως, προϋπολογισμού 28 δισεκατομμυρίων λιρών. Με την ολοκλήρωσή του, το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, θα διαθέτει πέντε διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, 400 πύλες και θα είναι περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο από το σημερινό DXB.

Στις νέες εγκαταστάσεις θα μεταφερθεί το σύνολο της αεροπορικής δραστηριότητας του Ντουμπάι, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών Emirates και flydubai, οι οποίες σήμερα έχουν ως βάση το DXB.Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι άνοιξε τις πύλες του το 1960, ξεκινώντας με έναν μικρό τερματικό σταθμό και έναν διάδρομο από συμπιεσμένη άμμο.

Σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους του πλανήτη, έχοντας διακινήσει 95,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2025 και διατηρώντας την πρωτιά στην επιβατική κίνηση διεθνών πτήσεων. Όπως έχει εξηγήσει ο διευθύνων σύμβουλος της Dubai Airports, Πολ Γκρίφιθς, η διατήρηση δύο μεγάλων αεροδρομίων σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων δεν είναι λειτουργικά ούτε οικονομικά βιώσιμη. Παράλληλα, οι υποδομές του DXB πλησιάζουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μεταφορά των δραστηριοτήτων στο νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο.

Διαβάστε επίσης:

Το ξενοδοχείο των Ναζί που δεν φιλοξένησε ποτέ ούτε έναν επισκέπτη: Σήμερα προσελκύει χιλιάδες τουρίστες

"Αποφράξεις...ο Μίδας": Στην Ελβετία οι τουαλέτες βουλώνουν από...το πολύ χρυσάφι!!

Οι σκιές του 5ου ορόφου: Το κρυφό, ξεχασμένο χωριό μέσα στο παλάτι της Μαδρίτης