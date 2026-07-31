"Αποφράξεις...ο Μίδας": Στην Ελβετία οι τουαλέτες βουλώνουν από...το πολύ χρυσάφι!!

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Αν νομίζατε ότι η Ελβετία είναι διάσημη μόνο για τις σοκολάτες, τα ρολόγια και τους κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνετε μεγάλο λάθος.

Η χώρα των Άλπεων αποφάσισε να πάει το concept «διάγω βίον τρυφηλόν» σε άλλο επίπεδο: Πετάει χρυσό και ασήμι αξίας 2,7 εκατομμυρίων ευρώ απευθείας στην τουαλέτα.

Ενώ εσείς παλεύετε με τον πληθωρισμό και ψάχνετε το ευρώ που σας έπεσε κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου, οι Ελβετοί παράγουν λύματα με 24 καράτια. Σύμφωνα με επίσημη επιστημονική μελέτη, στις αποχετεύσεις τους ρέουν ετησίως 43 κιλά χρυσού και 3 τόνοι ασήμι.

Όχι, δεν τους γλιστράνε τα Rolex την ώρα που πλένουν τα χέρια τους. Τα μέταλλα προέρχονται από τα εργοστάσια ωρολογοποιίας και τα διυλιστήρια χρυσού της χώρας. Απλά, αντί για σκόνη στα ράφια, έχουν χρυσόσκονη στα σιφώνια.

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Η νέα μόδα - Εξόρυξη στον υπόνομο

Ξεχάστε το Φαρ Ουέστ, τους σκαπανείς και τα κόσκινα στα ποτάμια. Η σύγχρονη ελπιδοφόρος καριέρα βρίσκεται στο νότιο Τουίτερ... συγγνώμη, στο νότιο Τιτσίνο της Ελβετίας. Εκεί η συγκέντρωση χρυσού στα λύματα είναι τόσο μεγάλη που η ανακύκλωσή τους θεωρείται πλέον κερδοφόρα επιχείρηση.

Φανταστείτε τις αγγελίες εργασίας του μέλλοντος:«Ζητείται υδραυλικός με γνώσεις real estate και εκτίμησης πολύτιμων λίθων.

Παρέχεται στολή εργασίας Armani και χρυσό φτυάρι».

Για τον μέσο άνθρωπο που βλέπει τον τραπεζικό του λογαριασμό να στεγνώνει στα μισά του μήνα, αυτή η είδηση προκαλεί μια ελαφριά υπαρξιακή κρίση.

Η ελβετική έκφραση «χέ@@ηκα στο τάλαρο» μόλις απέκτησε επιστημονική τεκμηρίωση. Οι αποφράξεις-extra-premium είναι πλέον γεγονός.

Αν βουλώσει η αποχέτευση στη Ζυρίχη, δεν φωνάζεις τον Μπάμπη τον τεχνικό, φωνάζεις την Goldman Sachs.

Ο θησαυρός του Σολομώντα ωχριά μπροστά στον βιολογικό καθαρισμό της Γενεύης.

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Οι επιστήμονες, βέβαια, ξεκαθαρίζουν ότι στις περισσότερες περιοχές τα σωματίδια είναι τόσο μικροσκοπικά που δεν συμφέρει οικονομικά ο διαχωρισμός τους.

Αλλά μεταξύ μας, ποιος δεν θα δεχόταν να καθαρίσει ένα ελβετικό σιφώνι με την ελπίδα να βγάλει τη δόση του στεγαστικού;

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα σκεφτείτε ότι κάνετε σπατάλη επειδή αφήσατε το φως αναμμένο, θυμηθείτε: Κάπου στην Ελβετία, κάποιος τράβηξε το καζανάκι και μόλις αποχαιρέτησε ένα μενταγιόν.

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