Μυλοπόταμος: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης και πάνω από 2,5 κιλά ναρκωτικών (εικόνες)

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου οδήγησε στον εντοπισμό φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και σημαντικής ποσότητας επεξεργασμένου ναρκωτικού.Η συντονισμένη επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε το διήμερο 29 και 30 Ιουλίου 2026, οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη.

Το χρονικό της επιχείρησης

Στην ευρείας κλίμακας αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν δυνάμεις από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, καθώς και στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε δύσβατες ορεινές τοποθεσίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν:Οργανωμένη φυτεία: Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλιεργούνταν συνολικά 32 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, με το ύψος τους να φτάνει έως το ένα μέτρο.

Κρυμμένα ναρκωτικά

Σε κοντινό υπαίθριο χώρο βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 2 κιλών και 610 γραμμαρίων.

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Κατασχέσεις και έρευνες

Τα 32 δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Παράλληλα, από τον χώρο της φυτείας περισυνελέγη πλήθος αντικειμένων που χρησιμεύουν ως πειστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακή εκμετάλλευση και ανάλυση DNA.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών που κρύβονται πίσω από την καλλιέργεια. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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