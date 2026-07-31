Ρουβάς - Ζυγούλη: Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης μετά από ατύχημα του γιου τους

Διακοπές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ελούντα κάνουν ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη. Ωστόσο, ο ένας από τους δύο γιους τους υπέστη τραυματισμό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του fonien, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βρέθηκαν αμέσως στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς το παιδί έφερε θλαστικό τραύμα στο φρύδι και κρίθηκε απαραίτητη η παροχή ιατρικής φροντίδας

Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο παρέμειναν στο πλευρό του γιου τους, όσο εκείνος δεχόταν τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

Ευτυχώς, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Λίγη ώρα αργότερα, η οικογένεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη βάση της, σε θέρετρο της Ελούντας.

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