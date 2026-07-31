Κρήτη: "Διπλό χτύπημα" της ΕΛ.ΑΣ. – Χειροπέδες σε 23χρονο για κάνναβη και σε 63χρονο με οπλισμό

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Στα χέρια των αρχών του Ρεθύμνου έπεσαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 23 και 63 ετών, σε διαφορετικές επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Χειροπέδες σε 23χρονο για κάνναβη

Η πρώτη σύλληψη αφορά έναν 23χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Μετά από σωματικό έλεγχο και αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 98 γραμμάρια κάνναβης.

Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου.

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Οπλοφορία στον Άγιο Βασίλειο

Λίγες ώρες αργότερα, σε άλλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, συνελήφθη ένας 63χρονος σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Οι αρχές σταμάτησαν για έλεγχο το όχημα στο οποίο επέβαινε και μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας, καθώς και 56 φυσίγγια.

Ο 63χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου να διενεργεί την προανάκριση.Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

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