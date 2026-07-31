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GOSSIP - LIFESTYLE

Χρηστίδου: Mε ολόσωμο μαγιό μετά την απώλεια των κιλών

σίσσυ
clock 13:00 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά την Κέρκυρα, η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στη Μύκονο όπου συνεχίζει τις διακοπές της. Η παρουσιάστρια πόζαρε στον φακό με ολόσωμο μαύρο μαγιό με ιδιαίτερα γεωμετρικά κοψίματα και διάφανες λεπτομέρειες και εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου  δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη της περίοδο, με τις φήμες μάλιστα να τη θέλουν full ερωτευμένη με Κερκυραίο επιχειρηματία.

χρηστιδου

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