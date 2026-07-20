ΔΕΥ.20 Ιου 2026 17:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο γοητευτικός άνδρας που της έκλεψε την καρδιά

χρηστίδου
clock 16:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ερωτευμένη είναι η Σίσσυ Χρηστίδου με νεαρό επιχειρηματία. Σύμφωνα με το t-life.gr  ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της είναι ο Στέφανος Νεδέλκος, ένας γοητευτικός και δραστήριος επιχειρηματίας με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα 

χρηστιδο

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο 35χρονος Στέφανος Νεδέλκος είναι μαζί τους τελευταίους μήνες αλλά κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσιάστρια  μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του αγαπημένου της.

χρηστίδου

Διαβάστε επίσης 

Ηλιάδη: "Μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση με προσέγγισαν πολλές γυναίκες"

Φουρέιρα:Πανηγύρισε τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ με μια φωτογραφία του γιου της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σίσσυ χρηστίδου Σχέση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis