Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο γοητευτικός άνδρας που της έκλεψε την καρδιά

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Ερωτευμένη είναι η Σίσσυ Χρηστίδου με νεαρό επιχειρηματία. Σύμφωνα με το t-life.gr ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της είναι ο Στέφανος Νεδέλκος, ένας γοητευτικός και δραστήριος επιχειρηματίας με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα

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Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο 35χρονος Στέφανος Νεδέλκος είναι μαζί τους τελευταίους μήνες αλλά κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσιάστρια μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του αγαπημένου της.

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