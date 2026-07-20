Ηλιάδη: "Μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση με προσέγγισαν πολλές γυναίκες"

Η Aγγελική Ηλιάδη βρέθηκε στην εκπομπή After Dark και αναφέρθηκε στην πρόσφατη εξομολόγησή της για την κακοποίηση που δέχτηκε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες γυναίκες και πολλά κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν βγαίνουν και μου λένε γυναίκες ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μη βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε

Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη», είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

«Πρέπει να σταματήσουν διάφορες ανόητες φωνές γύρω, που λένε “γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές. Δεν θα σταματήσω να το κάνω», δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη

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