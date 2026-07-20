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Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου για τον Τόλη Βοσκόπουλο

γκερεκου τολης
clock 10:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέντε χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλο. Η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να τον τιμήσει με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές της κοινής τους ζωής.

 «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.


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A post shared by Angela Gerekou official (@angela_gerekou)

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Άντζελα Γκερέκου Τόλης Βοσκόπουλος
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