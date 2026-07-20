Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου για τον Τόλη Βοσκόπουλο

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Πέντε χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλο. Η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να τον τιμήσει με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές της κοινής τους ζωής.

«Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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